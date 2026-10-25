Santiago Espinosa: “Quise hacer un libro de las gratitudes”

Para el poeta bogotano, la muerte del padre y el nacimiento de un hijo son “dos terremotos en la vida de una persona que cambian el centro de gravedad, fisuran tu casa para…

Dijo Santiago Espinosa en entrevista para este diario que “Temblor”, su nuevo poemario, es “una manera de tratar de entender lo que significa despedir a un padre y convertirse en uno. Las personas suelen asociar el duelo con la oscuridad, y por supuesto que hay mucho dolor, pero el duelo es una experiencia particularmente luminosa. Los recuerdos se fijan, se agigantan”.

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Para el poeta bogotano, la muerte del padre y el nacimiento de un hijo son “dos terremotos en la vida de una persona que cambian el centro de gravedad, fisuran tu casa para siempre”, y más si ambos acontecimientos se presentan de manera casi que simultánea, que fue lo que le ocurrió al autor: “La misma semana en que me despedí de mi padre, en que tomé su mano por última vez, sentí a mi hija en el vientre de su madre por primera vez. Es como una especie de símbolo de lo que se despide y lo que comienza”.

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Además de lo que simbolizan ambos vínculos, entre los estudios de su padre y los latidos del corazón de su hija, Espinosa halló una metáfora que lo impulsó aún más a escribir el libro que, considera, es el más íntimo que ha escrito. “Prácticamente un mes después de que muriera mi papá, arranqué a escribir de manera compulsiva esas imágenes. Quería poemas breves, que dijeran la verdad, que no mintieran. Cuando estás frente a la experiencia del duelo, es imposible hacer retórica con eso. Tiempo después vino el nacimiento de mi hija. Mi papá dedicó toda su vida al estudio de las placas tectónicas, la geología, los estudios de suelos, y cuando mi hija nació había un instrumento muy parecido a un sismógrafo que medía los movimientos de su corazón. Yo dije: “Acá hay algo muy raro”. Acabo de despedir a un padre y justo los movimientos del pequeño corazón de mi hija los miden a través de un sismógrafo. Con el tiempo me di cuenta de que, más que un libro sobre la muerte del padre o la paternidad, es un libro sobre la posibilidad del nacimiento, sobre el breve temblor de lo que nace”.

“Nadie puede predecir cuándo llega un poema o dónde va a llegar. Simplemente ocurre y, por un momento, la gravedad es otra. Cuando murió mi papá me di cuenta de que las palabras no alcanzan y tienes que acudir a otra forma de comunicación que es casi un gesto. Yo creo que los poemas, más que palabras en este libro, son pequeños gestos”, reconoció Santiago Espinosa.

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Le voy a hacer la pregunta con la que termina el primer poema: ¿qué es ser un buen padre?

El libro comienza con una pregunta: ¿qué es ser un buen padre? Y uno se imagina: “Bueno, me va a responder en el libro”, pero realmente esa pregunta, más que responderse, se convierte en otras muchas preguntas.

Yo quisiera pensar que los libros de poemas son grandes incógnitas. Cuando tenemos las cosas claras, escribimos cartas. Si yo tuviera claro qué es ser un buen padre, seguramente escribiría un libro de educación. Pero como no lo tengo claro, escribo poemas para que una pregunta lleve a otra.

A veces nosotros, como hijos, tendemos a pensar que nuestros padres lo saben todo, pero como padre te puedo decir que los padres no sabemos nada. Ser padre es una experiencia rarísima porque no hay forma de que no marques para siempre a tu hija. Le vas a dejar profundas frustraciones, también alegrías. No sabes muy bien cómo las va a recibir.

Cuando eres padre, no puedes darte el lujo de no intervenir el mundo. Ya estás tomando la decisión de escribir un futuro irremediable. Este libro también habla desde esa sensación de respeto por lo que no puedes controlar, por la incertidumbre absoluta de un hijo.

A mí no me interesaba mostrar que yo era un buen padre. Me interesaba, sobre todo, atestiguar la posibilidad del nacimiento. Un muerto también nace de alguna manera, como una luz pequeñita que nosotros llevamos. Y un niño, una niña en ese momento, es como un todavía, como una posibilidad muy extraña de la existencia.

Hay un poema que dice: “No llores, hijo. Cuando mueren los padres comienza tu vida”. Me gustó esa idea de que después de la muerte se asoma la autonomía

Este libro alterna frases de mi papá que yo no me había dado cuenta de que eran poemas hasta que él se murió. Cuando un muerto es el que habla, te das cuenta de que es una voz que viene desde ninguna parte.

Ese poema alude concretamente a la muerte de mi abuela. Hubo un momento muy fuerte en el que se estaban llevando su cuerpo. Mi papá estaba destrozado, llorando como un niño. Y yo empecé a llorar. Mi papá me dijo: “Hijo, no llores. La vida de uno comienza cuando se mueren sus padres”.

Creo que es una elección profunda. Realmente tú no sabes quién eres hasta que pierdes a tus padres. La verdadera constatación de la vida ocurre cuando los has perdido. Antes había algo que te unía a alguna certeza. Cuando mueren los padres, te das cuenta de que estás absolutamente solo y en esa orfandad escribimos. Yo creo que toda escritura recrea la sensación de esa voz que ha perdido su centro de seguridad.

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Cuando murió mi papá, me costaba mucho trabajo leer cualquier cosa y solamente era capaz de leer aquellos poemas o novelas que fueran absolutamente conscientes de la constatación de esa pérdida. Por eso, a la larga, es un libro, más que de respuestas, de preguntas muy profundas sobre lo que significa una vida que termina y una vida que comienza.

En otro poema escribe: “Nunca pondré a mis hijos a prueba como tú. No pensaré que sean parte de un plan divino o una continuación de mis deseos. No haré que se sientan culpables de vivir. Me gustaría que la sombra terminara contigo”. ¿Cómo aparece esa idea de la sombra que heredamos de nuestros padres?

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A mí me inquieta mucho en la poesía oriental la idea de una existencia que no deja sombra. La gran aspiración del poeta es habitar el mundo sin dejar sombra, dejar que las cosas brillen sin ti. Pero cuando eres padre, no hay manera de no dejar sombra. Ser padre es dejar sombra, es dejar heridas y, así no las quiera uno, es dejar miedos, es transmitir frustraciones.

El poema habla de cómo mi abuelo, a quien yo no conocí, fue un padre que siempre antepuso sus deseos por sobre los hijos. Siempre quiso que fueran parte de su plan, de su proyecto.

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Mi papá tuvo la voluntad, creo yo, de dejarnos ser, de no ser un padre que frustrara a sus hijos. Cuando se dio cuenta de que estaba escribiendo poesía, me llevaba a las librerías para comprar poesía. Se dio cuenta de que me empecé a obsesionar con la música clásica y lo que hacía era oír música clásica conmigo. Siempre quiso educar más mostrando que imponiendo.

Pero este poema es doloroso porque es una promesa incumplida. Todo padre hace una promesa y en el silencio se incumple. Todos sabemos que tener un hijo es imponer una violencia al futuro. ¿Quién sabe qué mundo le toca a mi hija? Todo padre piensa que no deja la sombra en sus hijos y sus hijos igual van a arrastrar la sombra. Quizás también la luz, y eso también es lo bello.

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Uno de los poemas dice que: “Un hombre es la sumatoria de sus defectos”. ¿Cuáles son los suyos?

Yo creo que la memoria es la sumatoria de malentendidos. Uno tiende a pensar que deja lo mejor de uno en los hijos o en su esposa, pero realmente la memoria se construye a veces sobre cosas que no terminan de encajar, sobre intentos fallidos. Precisamente el amor es amar a una persona con esos defectos.

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Mi papá era un hombre de su época. Es un poema de ajuste de cuentas, pero también mira sus defectos con cierta ironía y ternura. Quizás porque yo también tengo muchos de sus defectos. Él tenía un raro talento para los negocios: siempre aplazar los pagos. Era un poquito desordenado en sus finanzas y un poquito desastroso. Pero quizás eso nos hizo entender que el centro de gravedad no estaba solamente en el dinero.

Escribir del padre ya es, de alguna manera, matar al padre, porque lo estás volviendo palabra, memoria. Es una manera del hijo de reclamar su propia historia. Pero, en medio de un mundo de parricidios, yo quise hacer un libro de las gratitudes.

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Mi papá cometió grandes errores, pero sobre todas las cosas fue una persona que hizo lo que pudo y nos permitió comprender la inmensidad de la geología y de la tierra, frente a la que nosotros somos apenas parpadeos.

Cuando íbamos a las montañas, me decía: “Hijo, las montañas son un libro abierto sobre el que el tiempo escribe la historia”. Y cuando oía a Beethoven decía: “Hijo, yo siempre he pensado que este violín es como si el propio Beethoven asistiera a su funeral y mirara su vida”.

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Creo que estamos acostumbrados a la escritura como demolición, pero también podríamos hablar de una escritura que restituya en el lenguaje lo que la historia ha destruido en nosotros.

Hablemos de esta idea: “Seguramente comprendió que no hay amor sin sacrificio o que el único peligro era perder por completo el cuidado de los otros”.

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Mi papá no era una persona que tuviera conversaciones directas con uno. Vivía con pasión y alegría, y nosotros casi que lo mirábamos vivir. Todo lo que no nos podía decir nos lo decía con la música que estaba oyendo.

El recuerdo más vívido que tengo de él es un señor con unos marcadores subrayando con profunda emoción los libros. Tenía un método como ingeniero: subrayaba los nombres propios en azul, las frases que le gustaban en rojo y aquellas con las que discutía en verde. Casi que las conversaciones que no pude tener con mi papá las tuve a través de los subrayados de sus libros.

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Uno de los libros que él adoraba era La piedad peligrosa, de Stefan Zweig. Mi papá lo mencionaba cuando alguna de mis hermanas tenía una pareja que no contaba con suficiente capacidad de manejar su vida por sí sola. Era como decir: “No te enamores de la piedad porque terminas arrastrando a una persona”.

Pero lo curioso es que mi papá fue el que perdió la movilidad. Terminó sus días en una silla de ruedas y comprendió que esa piedad quizás era un gran regalo de la vida, y que el verdadero peligro no era que te atara una pareja, sino no tener a alguien que te cuidara.

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Él temía mucho que nosotros perdiéramos nuestra libertad por una pareja que no nos conviniera. Pero con el tiempo terminó constatando que quizás era peor perder por completo el cuidado de los otros. Una vida sin cuidado es quizás la máxima pesadilla que tú puedas tener.

Al final nosotros éramos los padres de mi papá. El padre termina convirtiéndose en un niño.

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Para cerrar, quisiera volver un poco al comienzo porque uno de los poemas sugiere una especie de parábola en la que un mismo ruido se relaciona con la muerte de su papá y el nacimiento, en este caso, de su hija. ¿Cómo se relacionan esos dos momentos?

Yo creo que en esos dos poemas está todo el libro. Me obsesiona la idea de la escritura como la más alta forma de la velocidad. Entre un verso y otro puede pasar la historia de la humanidad. Eso lo aprendí en la poesía oriental. Entre el segundo y el tercer verso de un haiku pasa la historia de la humanidad.

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Yo quería que los poemas salieran de la forma más espontánea y natural, que fueran limpios, verdaderos. La poesía no es solo la construcción del lenguaje. Son experiencias que no son del todo expresables a través de él. La vez que vimos un muerto por primera vez, la vez que un niño nos sonríe, eso no es plenamente de palabras.

La poesía recrea ese gesto de proximidad y distancia que está con nosotros antes de las palabras. Y ese poema finalmente dice “papá”. Es volver todo el libro un gesto, silencio, que es lo más humilde que puedes tener frente a la memoria de un muerto.

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Un poema, en el fondo, es una parábola: das un giro impresionante y vuelves otra vez a lo mismo, pero vuelves con un silencio distinto.

Yo quiero pensar que la poesía, más que enredar palabras, es volver a recuperar la emoción de las cosas sencillas y próximas. El gesto de una persona que toma las manos de su padre, a quien nunca tocó, ahí está toda la poesía del universo.

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Y el último poema es exactamente eso: muere un padre, el tío y la abuela, pero también nace un niño. Todo poema es algo que comienza, algo que termina. Lo más duro de un duelo es que constatas que el mundo sigue. Cuando alguien es padre por primera vez, quisiera que el mundo se detuviera. Pero no pasa nada. Para una persona es la palpitación de una vida.

En el fondo, la poesía nos enseña lo ciegos que somos para ver lo que más vemos. Todos los días nacen personas, todos los días mueren personas. Así como mi papá se apoyaba en poderosos instrumentos sismográficos, nosotros tenemos unas pobres y humildes palabras para testimoniar que algo tiembla en el mundo, así nadie lo vea.

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Creo sinceramente que es el libro más sincero que yo he escrito. Por eso es un libro escrito más con silencio.

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