Durante once días, Cali tendrá una agenda dedicada a la lectura. Del 23 de octubre al 2 de noviembre, se realizará la undécima edición del Festival Internacional del Libro de Cali (Cali Lee) con la participación de autores, editoriales, universidades, bibliotecas y colectivos locales. Las actividades se realizarán el Bulevar del Río y el Paseo Bolívar, todos los días, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., donde funcionan los pabellones de libros, los auditorios y las carpas de la Universidad del Valle, la Red de Bibliotecas Públicas y Comfandi.

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CaliLee 2026: así será la programación de los 11 días de este festival del libro

El acto inaugural será este jueves, a las 6:00 p.m., en el Hotel Spiwak. Incluirá una lectura dramatizada de la Cien años de soledad (de Netflix) a cargo de Marleyda Soto y Carlos Moreno, la música de la cantautora Alice Baroni, la intervención de José Peguero, del Ministerio de Cultura de República Dominicana, y la muestra “Lito Literal”, del escultor Salvador García.

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Al día siguiente, a las 9:00 a.m., la Secretaría de Educación de Cali dará el inicio oficial en el bulevar con el evento “La escuela en obra. Leer para reconstruirse”.

República Dominicana, país invitado de honor

La delegación dominicana tendrá su propio pabellón y auditorio en el Bulevar del Río, con una agenda literaria, artística y gastronómica. Incluye la poesía de Marino Beriguete, el ensayo La conjura haitiana y la maldición dominicana, de Francisco Tavárez, y conferencias sobre el Pico Duarte (la montaña más alta del Caribe), el futurismo caribeño en la ficción especulativa, los procesos culturales de la modernidad temprana y la salve y las cofradías como tradición inmaterial. También se abordará la obra de autores dominicanos como Pedro Mir, Juan Bosch, Salomé Ureña, Pedro Henríquez Ureña y Junot Díaz.

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Para niños y familias habrá talleres como “Pintemos la muñeca sin rostro dominicana”, de pulseras “Amo RD” y de elaboración de chichiguas (cometas), además de obras del Teatro Guloya como Guanín y su macuto mágico y Otelo… Sniff.

El chef Josué Gómez, por su partem preparará platos típicos como el mofongo, el sancocho y los “tres golpes”, y Fellé Vega dictará talleres de percusión.

La programación de cine y documentales incluye Olivia y las nubes, Capitán Avispa, Dossier de ausencias, el biopic La Grande y el documental Sueños dorados.

Los primeros días de programación

El viernes 23 se presentarán Las mujeres en la guerra, de Patricia Lara (Planeta), y Abisal, de Nadia López García. Habrá también un conversatorio sobre la importancia de las librerías independientes en Cali y, a las 7:00 p.m., la inauguración de un Video Mapping en la Carpa Bellas Artes. El sábado 24 serán los lanzamientos de Serafín, de Daniel Samper Ospina, y Lluvia de frailes en la feria, de Evelio Rosero. Ese día, Mario Mendoza presentará La hora de los lobos y habrá una charla sobre la vida y obra de Gustavo Cerati.

El domingo 25 estarán Pablo Montoya con El jardín del mundo, Isabel Botero con La envidia y Alonso Sánchez Baute con Parábola del salmón. El resto del programa se organiza en líneas como Pensar el Hoy, Ver para Leer, Soy Local, Universidades, Bibliotecas, Bienestar e Infantil.

La agenda incluye otros formatos. El sábado, el Teatro Jorge Isaacs recibirá el concierto “Cantos del Agua para la Vida”, con un coro de 180 niñas y niños. También habrá teatro, talleres de serigrafía, mediaciones de lectura para niños en el espacio “Cuentos a la orilla del mar”, la Sala de Lectura Cajita Feliz Libros de McDonald’s y recorridos de avistamiento de aves por el bulevar.

Seguna semana y cierre

La segunda semana incluye debates, homenajes y lanzamientos. El lunes 26 de octubre se abordarán las tecnologías y la inteligencia artificial en la narrativa transmedia y la democracia frente a los fundamentalismos, con Juan Carlos Mantilla. Asimismo, se presentará Goodbye: Cartas para despedirse a tiempo, de Emmanuel Restrepo y Alejandra Chamorro.

El martes 27 habrá un conversatorio sobre literatura y feminicidio con la autora argentina Dolores Reyes, y se presentarán la novela Primavera, de Danny Hoyos, la reedición de María, de Jorge Isaacs, y Tejadita, el gato que pintó a Cali, de Sebastián Valencia.

La programación continúa el miércoles 28, con el recibimiento de los finalistas del VI Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana y presentará Álvaro Cepeda Samudio: biografía de un genio mamagallista, a cargo de Darío Henao y William Vega. Ese día también se presentarán Débora Arango, la pintora que incomoda y La edad de la niebla, de Guido Tamayo, y habrá un homenaje musical a República Dominicana con la orquesta La Misma Ley.

Un días después, llegarán Pedro Chang (obra casi completa), de Julián Chang y Luis Cantillo, Tareas no hechas, de Luis Miguel Rivas, y Pánico, de Ana López, además de la proyección de La Grande.

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El viernes 30 comenzará con el Encuentro Internacional de Editores y seguirá con la presentación de Heroínas de la historia: las próceres olvidadas, de Ángela Granados, Otras aguas, de Tim Keppel, y la novela histórica Paula de Eguiluz, de Fabio Martínez. El sábado 31 de octubre se presentarán Borges, de Alejandro Gaviria, la comedia Gordito, de Antonio García Ángel, el podcast en vivo SerialMente, de Sebastián Camelo, y, a las 4:00 p.m., Manual para no obedecer, de Jennifer Pedraza.

El domingo 1 de noviembre se presentará La democracia fatigada, de Humberto de la Calle. También la reedición de ¡Que viva la música!, de Andrés Caicedo, y No soy un bicho raro, de Ángela Posada Swafford. En el bulevar, el maestro Francisco Zumaqué ofrecerá el espectáculo “Marimbada Extendida”.

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El festival cerrará el lunes 2 de noviembre con Los santos óleos, de Francisco José Lloreda; el conversatorio “¿Qué lee Gardeazábal?”, con Gustavo Álvarez Gardeazábal; la presentación de Vidas, pensamiento y legado, sobre Enrique Colavizza, y una conferencia sobre el Premio Pulitzer Junot Díaz.

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