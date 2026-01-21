Se acerca el Salón Nacional de Dibujo y Pintura: conozca algunas de las obras seleccionadas

"Gestación", la obra del artista Eduardo Cano, será una de las 118 piezas que se podrán ver este año durante el Salón Nacional de Dibujo y Pintura, en Bogotá. Foto: Cortesía

La capital del país vuelve a ser epicentro de arte con un nuevo evento que promociona el trabajo creativo de personas de todo el territorio nacional. El Salón Nacional de Dibujo y Pintura comienza este 24 de enero e irá hasta el 14 de febrero. Se trata de un evento que se proyecta como uno de los más representativos del panorama cultural colombiano.

Durante estos días, los visitantes podrán conocer las obras de 69 artistas que fueron seleccionados entre los 639 que se presentaron a la convocatoria. Estos artistas provienen de 18 ciudades capitales (Bucaramanga, Pereira, Bogotá, Villavicencio, Medellín, Barranquilla, Cali, Pasto, Manizales, Ibagué, Popayán, Montería, Armenia, Cúcuta, Santa Marta, Tunja, Cartagena y Sincelejo) y 74 municipios del país, reafirmando una propuesta intercultural diversa en temáticas, técnicas y especialidades.

Todas estas obras estarán disponibles en dos galerías de la ciudad de Bogotá: Elvira Moreno y Adrián Ibáñez. El evento de inauguración se realizará de manera simultánea en estos dos puntos de la ciudad este sábado entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m. con entrada libre para todo público.

Allí, los visitantes encontrarán dos salas especializadas, una en dibujo, que contará con las obras de 33 artistas, y otra de pintura, que tendrá las de 36. En total, se trata de una colección de 118 obras que se podrán apreciar durante dos semanas en estas galerías de la capital con el fin de promover nuevas expresiones artísticas y dar a conocer el trabajo creativo que se promueve desde diferentes rincones del país.

Para lograr este evento, organizado por La Academia de Artes Guerrero con el apoyo de empresas como Staedtler, Hahnemuhle y Sennelier, además de Guerrero Tienda de Arte, se contó con el apoyo de distintos expertos de amplia trayectoria en las artes plásticas que hicieron parte del jurado seleccionador. Entre ellos estuvieron Francisco Arévalo, director Artístico de la Galería Elvira Moreno; Ana María Lozano, historiadora, curadora e investigadora, y Carlos Guerrero, docente y gestor cultural.

El jurado evaluó las obras bajo criterios de calidad técnica, solidez conceptual y coherencia artística, creando así una selección de obras diversas y que buscan ser una muestra de todo el talento artístico que hoy se fomenta en Colombia. Los interesados están invitados a asistir a este evento de manera gratuita y a disfrutar de la amplia oferta cultural que durante estas dos semanas se concentra en la capital.