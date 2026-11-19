Obras de artistas como Fernando Botero, David Manzur, Alejandro Obregón, Ana Mercedes Hoyos, Luis Caballero y Olga de Amaral estarán en la subasta de arte moderno y contemporáneo colombiano y latinoamericano con la que Bogotá se suma a la temporada internacional de ventas de arte, que en noviembre tiene algunas de sus principales citas en Nueva York, París y Viena. La venta, organizada por Bogotá Auctions, la primera casa de subastas del país, será este jueves 19 de noviembre a las 8 p. m. en la calle 70 #10A-59.

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En ese mismo lugar permanece abierta la exposición que acompaña la subasta. La entrada es gratuita y podrá visitarse hasta hoy a las 6 p. m. La muestra propone un recorrido por distintos momentos y corrientes artísticas. “Podrán adentrarse en la historia del arte colombiano y latinoamericano a través de una gran diversidad de obras, desde el paisaje académico del siglo XIX hasta la fotografía conceptual contemporánea”, explica Charlotte Pieri, directora de Bogotá Auctions.

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Entre las piezas se encuentra un óleo de Juan Cárdenas de 1988, perteneciente a una serie dedicada al estudio del artista, en la que el taller se convierte en espacio de experimentación y reflexión sobre la pintura. "También sobresalen dos obras de Santiago Cárdenas particularmente singulares: un pantalón hiperrealista de los años setenta y una pizarra pintada al óleo en tonos verdes. Ambas muestran su capacidad para convertir objetos cotidianos en protagonistas de la representación pictórica", informaron desde la casa de subastas.

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Además, se incluyen cuatro obras de Emma Reyes y piezas de Ana Mercedes Hoyos y del propio Santiago Cárdenas vinculadas con los primeros años del pop colombiano.

Según contó Pieri, la selección reúne "figuras icónicas de la modernidad en Colombia, desde la neofiguración de los años 60, con maestros como Fernando Botero o Luis Caballero, hasta la abstracción geométrica de Negret o de Carlos Rojas, pasando por el paisaje, el arte primitivista, el arte conceptual o el arte pop".

El paisaje, por su parte, tiene distintas aproximaciones en la subasta. Una acuarela de Gaston Lelarge está dedicada a la vegetación tropical, mientras que una composición de Gómez Campuzano presenta un cactus en primer plano y un paisaje al fondo. También figuran trabajos de Ignacio Gómez Jaramillo y Gonzalo Ariza, además de un paisaje aéreo de Antonio Barrera, de 1980, realizado en una etapa de transición entre sus composiciones abstractas y sus exploraciones figurativas posteriores.

Obregón, Luciano Jaramillo, Manzur, Manuel Hernández, Nirma Zárate y Augusto Rendón representan la abstracción expresionista, corriente que tuvo un desarrollo importante en Colombia entre finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta.

El dibujo ocupa otro lugar central en la selección, con obras de Juan y Santiago Cárdenas, Manzur, Rendón, Óscar Muñoz y Ever Astudillo. "Todas esas obras se expresan mediante diversas técnicas, la pintura, la escultura, pero sobre todo el dibujo, que tiene una posición destacada en esta subasta", destacó Pieri.

Textiles, geometría y arte conceptual

El arte textil está representado por esculturas murales de Olga de Amaral, Marlene Hoffmann y Helena Ceballos. De esta última se exhibe Juego de rombos, realizada en México en 1976. Pieri destaca la trayectoria de Amaral a quien describió como una "figura fundamental en la consolidación del tejido como medio artístico autónomo".

Dos obras de Carlos Rojas, una de la serie Horizontes de América y otra de Mutantes, titulada Mondrian al Sur, dan cuenta de la exploración constructiva y geométrica. A ellas se suma un relieve blanco de Eduardo Ramírez Villamizar. La abstracción cinética latinoamericana está representada por trabajos de los argentinos Eduardo Mac Entyre, Luis Tomasello y Rogelio Polesello.

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El arte conceptual reúne un cuaderno de poesía de Antonio Caro, una obra sobre papel de Bernardo Salcedo y el cartel Seda Beatle, de Adolfo Bernal. En el arte primitivista aparecen obras de Leonor Alarcón y Sofía Urrutia, mientras que dos trabajos de Antonio Samudio ofrecen una mirada irónica sobre la sociedad y sus personajes. La fotografía cuenta con piezas de Jorge Ortiz, Leo Matiz y Hernán Díaz; en escultura figuran Ramírez Villamizar, Negret, Jim Amaral, Hugo Zapata y Nijole Sivickas.

Por otro lado, el arte contemporáneo está representado por obras de Nohemí Pérez, Wilson Díaz, Christian Albarracín y Alejandro Sánchez. Para Pieri, estos trabajos permiten poner en relación “las transformaciones artísticas del siglo XX con las inquietudes y los lenguajes de las generaciones más recientes

También se puede participar en la subasta desde cualquier lugar del mundo. “Los invitamos a conocer las más de 100 obras visitando nuestra exposición, consultando nuestro catálogo o recorriendo nuestra visita virtual directamente en nuestra página web. Ahí mismo podrán registrarse y pujar por sus obras favoritas”, dijo Pieri.

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