“Suite Akhunov”: el poder sanador del arte (Opinión)

Durante mi convalecencia, por unas cirugías en mi ojo derecho, tuve un encuentro inesperado: varias semanas tuve que permanecer boca abajo para que el agujero macular terminara de cerrar y cicatrizar y, semanas más tarde, debido a un desprendimiento de retina, debí regresar a esta tortuosa posición.

Fue un período de meditación y aceptación y también una oportunidad para escuchar música conocida al igual que para descubrir nuevos compositores. Gracias a la gran acordeonista rusa Ksenija Sidorova, a quien encontré por la magia de Spotify, apareció en mi vida la obra de Sergey Akhunov. No había escuchado nunca su nombre y por supuesto tampoco su música. Lo primero que oí fue una transcripción para acordeón de SKECTCH III, una de sus piezas para piano y luego una serie de chaconas.

Me sentí inmediatamente embrujado por el poder de esta música contemporánea, pero a la vez nutrida por voces, tonalidades y melodías arcaicas y profundamente líricas y nostálgicas. Me sorprendió confrontar la valentía de un compositor actual que no le tiene miedo a la dulzura ni tampoco a la belleza. Me hizo recordar el lema de campaña de Barack Obama que siempre me sedujo: “the audacity of hope” (la audacia de la esperanza). En el caso de Akhunov yo hablaría de “la audacia de la belleza”.

El primer encuentro con Sergey Akhunov

Sergey Akhunov nació en Kiev en 1967, vive en Moscú, se considera ruso y, por razones que aún no conozco, ¡es también ciudadano de Israel! Un auténtico cóctel molotov. Solo falta Irán para hacer de él un símbolo tremendo (¡y explosivo!) de la complejidad histórica que estamos viviendo hoy en el planeta los seres humanos.

Luego de adentrarme aún más en su universo musical, decidí hacer algo que a lo largo de mi vida me ha funcionado siempre cuando quiero llegar a alguien que, por alguna razón, me interesa y/o conmueve: le escribí una carta al correo que encontré en su página web. Le conté de mi convalecencia y de cuánto su música me estaba ayudando a atravesar esta difícil prueba. De inmediato Sergey, ‘mi nuevo mejor amigo’, me respondió conmovido:

“Le agradezco su carta. En los últimos años de aislamiento en Rusia, casi no he recibido comentarios sobre mi música. Y aquí está su carta.”

Le manifesté mi deseo de crear algo con alguna de sus piezas y acogió con entusiasmo la idea. En el pasado Akhunov ha colaborado con coreógrafos y la relación música-movimiento le interesa muchísimo. Varias de sus composiciones despertaron en mí el deseo de traducirlas en danza y finalmente llegué a la selección de dos de su obras para este proyecto.

Las piezas que componen “Suite Akhunov”

La primera es el adagio de su obra Plegaria por la Paz, una pieza corta que toma como punto de partida el espíritu del Adagio para Cuerdas de Samuel Barber. Le pedí a la cofundadora y codirectora de El Colegio del Cuerpo, Marie France Delieuvin, que asumiera la dirección y el concepto coreográfico de esta suerte de llanto/oración por la Paz. De allí el título que hemos escogido: Ll(oración).

La segunda obra escogida fue una colección de 15 miniaturas para violín y piano que Akhunov llamó Jazz, título que tomó de la serie de collages y “découpages” que el gran pintor francés Henri Matisse creó durante su convalecencia, después de una grave cirugía de cáncer.

Akhunov, luego de ver una exposición de estas obras en San Petersburgo, decidió escoger quince de ellas para crear estas pequeñas joyas musicales. Asigné a cada uno de los bailarines de la Compañía Cuerpo de Indias (nuestro núcleo profesional) una de estas miniaturas para crear un solo.

Las obras de Matisse, los colores y formas, y la lectura musical que Akhunov hizo de ellas, sirvió de motivación a los bailarines para la creación de su propio lenguaje coreográfico. La obra está también impregnada por la atmósfera del Circo, título original de la serie, que después Matisse cambió a Jazz, para celebrar el espíritu de libertad e improvisación de su gesto creador.

Cuando apenas iniciábamos el proceso creativo con la compañía, uno de nuestros más queridos y talentosos bailarines, Mauricio Suárez, durante la clase de danza que hace parte de su entrenamiento cotidiano, sufrió un grave accidente cerebro vascular y fue trasladado de urgencia al hospital, donde fue atendido e intervenido oportunamente, logrando una recuperación total, casi milagrosa: sin secuelas.

Decidí titular la obra LAGUNA* y dedicarla a Mauricio, a su recuperación y gran poder de resiliencia. También a la enfermedad de Matisse, quien supo encontrar un lenguaje (el collage) y unas herramientas (las tijeras) para seguir creando y viviendo, a pesar de la enfermedad.

Mi ojo derecho aún ve borrosas estas líneas que hoy escribo y espera con resignación una tercera cirugía... pero este proyecto es también para mí una celebración del poder del arte para sanar heridas y consolar los dolores y angustias de nuestras vidas.