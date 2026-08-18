Netflix revela el tráiler del gran final de la serie “Cien años de soledad”

El set de la segunda temporada contó con 18 nuevos espacios de grabación y dos calles adicionales al de la primera. Foto: Netflix

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras el estreno de los siete primeros episodios de la segunda parte —el pasado 5 de agosto—, Netflix reveló el tráiler del gran final de Cien años de soledad, que llegará a la plataforma el próximo 26 de agosto. El episodio especial, dirigido por Laura Mora, tendrá “la ambición y la escala de un largometraje”, según lo describe el comunicado de la plataforma.

Le recomendamos: La espiral de decadencia de la segunda temporada de “Cien años de soledad”

Los protagonistas de este capítulo de cierre, como muestra el tráiler, serán los personajes interpretados por Margarita Rosa de Francisco, quien hace de Fernanda del Carpio en su etapa más madura; Emmanuel Restrepo, en el papel de José Arcadio “el papa”; Estefanía Piñeres, como Amaranta Úrsula; y Sebastián Osorio, como Aureliano Babilonia.

Netflix adelanta que en este episodio Macondo “verá nacer a su último miembro”, en el momento en que se cumple la profecía que pesa sobre los Buendía.

“Las estirpes condenadas a cien años de soledad no tendrán una segunda oportunidad”

Según describe la sinopsis oficial, la historia retoma a Aureliano Babilonia, quien permanece bajo el dominio de Fernanda del Carpio mientras dedica sus horas a descifrar los manuscritos de Melquíades. Tras la muerte de Fernanda, José Arcadio “el papa” (hijo de Del Carpio) regresará de Roma a Macondo en busca de la herencia de los Buendía.

“El encuentro entre dos extraños de la misma sangre despertará al joven Aureliano Babilonia a la vida”, señala Netflix.

Amaranta Úrsula regresará a Macondo, después de la trágica muerte de José Arcadio. Entre ella y Aureliano resurgirá un amor que, según la sinopsis, venía gestándose “desde la época del diluvio”, pese a las advertencias de Úrsula.

De esa relación nace un hijo varón, con lo que se cumple finalmente la profecía que ha marcado a la familia a lo largo de toda la historia, y que es una de las frases más resonantes de la obra del nobel de literatura: “las estirpes condenadas a cien años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra”.

El mismo afiche del episodio anticipa ese desenlace con la imagen de un bebé con cola de cerdo.

La producción de la serie se consolida, en palabras de Netflix, como “una de las obras audiovisuales más ambiciosas jamás producidas en Latinoamérica”. Fue filmada en Colombia y contó con el apoyo de la familia de García Márquez.