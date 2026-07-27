Trump ordena colocar avisos de “sesgo ideológico” en el Museo de Historia de EE.UU.

Fachada del Museo Nacional de Historia Natural en Washington. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó colocar señales de advertencia en los accesos del Museo Nacional de Historia Americana, ubicado en Washington, debido a un informe de su Administración que señaló a Smithsonian, la institución rectora de los museos, de mantener un supuesto sesgo ideológico sobre la narrativa de la historia del país norteamericano.

La instrucción de Trump describe como “captura ideológica” (“ideological capture”) lo que considera una desviación de la misión histórica del Smithsonian, al afirmar que algunas de sus exhibiciones y programas presentan la historia de Estados Unidos de forma “unilateral” y “negativa”, centrada en divisiones y agravios.

Según el documento, esa orientación habría llevado a relegar los logros del país y los principios que sustentan su fundación, por lo que la Administración reclama revisar las exposiciones para ofrecer una narrativa que, a su juicio, refleje de manera más completa la historia estadounidense.

“El informe demuestra que la dirección del Smithsonian no presenta la historia estadounidense como una herencia nacional compartida que debe enseñarse y celebrarse, sino que la considera una herramienta fundamental para promover ideas de justicia social y la transformación radical de nuestra sociedad. El informe también demuestra de forma contundente que no se puede confiar en que la actual dirección tanto de la Institución Smithsonian como del Museo cuente la historia de Estados Unidos con honestidad y gratitud”, mencionó el primer mandatario en la orden ejecutiva.

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La orden estableció que el Departamento del Interior deberá instalar señalización temporal en las aceras y senderos utilizados por los visitantes para acceder al Museo Nacional de Historia Americana, según informó la Casa Blanca.

Los avisos deberán informar sobre las conclusiones del informe y dirigir al público hacia lugares y recursos que ofrezcan información considerada precisa sobre la historia de Estados Unidos.

El documento también acusó al museo de “no haber honrado adecuadamente a los 56 firmantes de la Declaración de Independencia durante el año en que Estados Unidos conmemora el 250 aniversario de su fundación”.

El Smithsonian, fundado en 1846, es el mayor complejo de museos, centros de investigación y espacios culturales de Estados Unidos y una de las principales instituciones dedicadas a preservar y divulgar la historia, la ciencia y la cultura del país.

Con sede en Washington, administra 21 museos y el Zoológico Nacional y recibe cada año millones de visitantes, entre ellos estudiantes y académicos.

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Desde su regreso al Despacho Oval en 2025, Trump acusa a Smithsonian de socavar “los notables logros de los Estados Unidos al presentar sus principios fundamentales e hitos históricos bajo una luz negativa”.

Actualmente, el museo presenta exposiciones sobre la democracia, la historia militar, la cultura y la innovación de Estados Unidos, además de objetos emblemáticos de su pasado, según su sitio oficial.

Su muestra por el 250 aniversario explora cómo los estadounidenses han perseguido los ideales de “vida, libertad y búsqueda de la felicidad” a lo largo de 250 años.

La exposición reúne 250 objetos históricos y aborda tanto los avances del país como los conflictos y obstáculos que han marcado su desarrollo, ofreciendo una mirada sobre cómo esos ideales han evolucionado y han sido interpretados a lo largo de la historia estadounidense.

La medida de Trump atrajo críticas, como la de la congresista Melanie Stansbury, demócrata por Nuevo México, quien acusó, en un comunicado, al mandatario de intentar utilizar la autoridad ejecutiva para “imponer su voluntad política sobre las instituciones culturales independientes” de Estados Unidos.

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La directora del museo, Anthea Hartig, condenó el reporte de la Casa Blanca durante una audiencia en el Congreso y defendió la labor del museo. Argumentó que la institución no toma partido en los debates políticos de Estados Unidos. “Nuestro trabajo se rige por los estándares del Smithsonian en cuanto a rigor académico, precisión, independencia e imparcialidad. El museo no toma partido en los debates políticos estadounidenses. Preservamos y documentamos la evidencia de la vida estadounidense en toda su amplitud, para que el público pueda conocer el pasado y sacar sus propias conclusiones”, dijo.

Sin embargo, aseguró que toman en serio las preocupaciones expuestas en el reporte de la Casa Blanca, mientras que verifican las declaraciones del documento. Sin embargo, aseveró que el reporte no caracteriza de forma veraz el trabajo que se realiza al interior del museo.

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