Ulibro Bucaramanga 2025: conozca la programación completa de este 27 de agosto

Ulibro se ha convertido también en una vitrina para destacar el talento local y regional de poetas, cuentistas, escritores y músicos. Foto: Ulibro

La Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro, es uno de los proyectos culturales más representativos del oriente colombiano. Desde sus inicios, ha respondido al propósito asumido por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) de contribuir al desarrollo de la región a través de la divulgación de expresiones culturales y la promoción del hábito de la lectura.

Es un evento gratuito que anualmente organiza una muestra editorial con la participación de los principales sellos editoriales y librerías del país. Además, su programación es apta para públicos de todas las edades, y cuenta con la participación de exponentes literarios nacionales e internacionales.

Del 22 al 31 de agosto, la feria ofrecerá talleres, presentaciones de libros, conferencias, encuentros con autores, franjas de cine y música. Las actividades se desarrollarán en simultáneo en distintos espacios de Neomundo Centro de Convenciones, brindando al público oportunidades de participar en distintos eventos culturales e interactuar con creadores de diferentes disciplinas.

A continuación, compartimos la programación completa para este miércoles 27 de agosto

8:00 a. m.: III Foro Movilidad, logística y transporte

11:00 a. m.: Presentación de la comunidad de aprendizaje sobre el fotógrafo Carlos Eslava

12:30 p. m.: Momentos Sonoros: Jhon Fredy Díaz Arias

2:00 p. m.: Panel: Mujeres Líderes en Economía y Negocios

2:00 p. m.: Encuentro con autora: «Los que quedan»

2:00 p. m.: Encuentro con autor: «Cronistas de tiempos salvajes»

2:00 p. m.: Encuentro con autor: «Bojayá: relato del sacerdote que sobrevivió a la masacre»

2:00 p. m.: Diálogos ciudadanos: «¿Cómo proteger la institucionalidad?»

3:30 p. m.: Encuentro con autores: «América Latina en el mundo: 21 ideas para la reflexión y acción»

3:30 p. m.: Encuentro con autor: «Democracia bloqueada»

3:30 p. m.: Encuentro con autor: «Grietas de Luz»

3:30 p. m.: Presentación del libro: «Ensayos de literatura santandereana»

5:00 p. m.: Conferencia: «Logros y desafíos de la competitividad de Santander»

5:00 p. m.: Segunda entrega del proyecto editorial Biblioteca de Escritoras Colombianas

5:00 p. m.: Encuentro de gastronomía: «La receta perfecta: De cocinar para familia y amigos a ser la ganadora del premio al mejor libro de recetas autopublicado»

5:00 p. m.: Narraciones interactivas: “Amalia 360″ (Franja de cine)

5:00 p. m.: Presentación del libro: «amaSOSnas, la agonía de un río»

5:00 p. m.: Presentación del libro: «Incompleto» Edición coleccionable

6:30 p. m.: Velada de poesía

6:30 p. m.: ¿Por qué contar cuentos en el siglo XXI? (Autor internacional)

6:30 p. m.: Presentación del libro: «Si te hago falta»

6:30 p. m.: Lectura performativa y concierto escénico: No parimos pa´ la guerra.

6:30 p. m.: Presentación del libro: «De todos los lugares, mi lugar: cultura y resistencia queer bumanguesa»

7:00 p. m.: ¡¿Menopáusicas y qué?! (Evento con costo)

Para más información sobre talleres, eventos especiales e invitados a esta edición de la feria, puede consultar la página oficial del evento www.ulibro.com.