Ulibro Bucaramanga 2025: conozca la programación completa de este 28 de agosto

Ulibro se ha convertido también en una vitrina para destacar el talento local y regional de poetas, cuentistas, escritores y músicos.

La Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro, es uno de los proyectos culturales más representativos del oriente colombiano. Desde sus inicios, ha respondido al propósito asumido por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) de contribuir al desarrollo de la región a través de la divulgación de expresiones culturales y la promoción del hábito de la lectura.

Del 22 al 31 de agosto, la feria ofrecerá talleres, presentaciones de libros, conferencias, encuentros con autores, franjas de cine y música. Las actividades se desarrollarán en simultáneo en distintos espacios de Neomundo Centro de Convenciones, brindando al público oportunidades de participar en distintos eventos culturales e interactuar con creadores de diferentes disciplinas.

Este jueves 28 de agosto, dos periodistas de El Espectador participarán en conversatorios de este evento. En primer lugar está Juan Carlos Rincón, reconocido periodista y opinador de La Pulla, quien estará hablando a las 11:00 a. m. de su libro “La depresión (no) existe” en la Carpa Entre Letras y Sabores.

Por otro lado, Laura Camila Arévalo Domínguez, editora de El Magazín Cultural, conversará a las 5:00 p. m. con la autora colombiana Pilar Quintana, a propósito de su más reciente novela “Noche negra”. Este conversatorio ahondará en la construcción de esta historia sobre una mujer que debe sobrevivir sola en una casa perdida entre la selva y el mar.

A continuación, compartimos la programación completa de este jueves 28 de agosto

11:00 a. m.: Juan Carlos Rincón habla de su libro «La depresión (no) existe»

11:00 a. m.: Charla: «Prácticas campesinas de bosque y páramo»

12:30 p. m.: Momentos Sonoros: Bien Meli

2:00 p. m.: Presentación del libro: «Sustentos teóricos y metodológicos del entrenamiento deportivo»

2:00 p. m.: Conferencia: «Ojos que hablan: Neurociencia y tecnología al alcance de tu teléfono»

2:00 p. m.: Presentación del libro: “La autonomía local en políticas territoriales y urbanas. Análisis comparativo de Colombia y España”

2:00 p. m.: Encuentro con autor: «De brazo en brazo: la odisea de una vacuna»

3:30 p. m.: Encuentro con autor: «No me hables en ese tono»

3:30 p. m.: Conversatorio: «Narrar la vida es narrar el dolor» (Autor internacional)

3:30 p. m.: Homenaje a Vargas Llosa

3:30 p. m.: Presentación del libro: «Lagartijas»

3:30 p. m.: Conferencia: “Sin ruta ni relato: Jóvenes, trabajo y el desafío de narrar el futuro”

5:00 p. m.: Conversatorio: «Escribir para ilustrar»

5:00 p. m.: Pilar Quintana, autora de «Noche negra», conversa con Laura Camila Arévalo, editora de El Magazín Cultural de El Espectador.

5:00 p. m.: Narraciones universitarias: Muestra de trabajos de estudiantes de Artes Audiovisuales UNAB (Franja de cine)

5:00 p. m.: Encuentro de gastronomía: «Sabor y legado: Nuevas generaciones frente al negocio de familia»

5:00 p. m.: Presentación del libro: «Poemas para dibujar el asombro»

5:00 p. m.: Encuentro con autor: «SerialMente»

6:30 p. m: Encuentro con autora: «Luz y Esther. Una historia de amor»

6:30 p. m.: Encuentro con autora: «Ser, la verdadera felicidad de la humanidad»

6:30 p. m.: Encuentro con autor: «Geohispanidad» (Autor internacional)

6:30 p. m.: Encuentro con autora: «Juego de té»

6:30 p. m.: Momentos Sonoros: Electroquimicos

7:00 p. m.: Relatos Ñeros: El podcast