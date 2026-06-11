Bolso hecho con células de Tiranosaurio Rex saldrá a subasta en París: este sería el valor

El bolso subastado será el primero creado a partir de células de dinosaurio. Foto: AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

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Un bolso de cuero reconstruido a partir de células de “Tyrannosaurus rex” se subasta este jueves en París, una pieza “única en el mundo” estimada en un valor de entre 350.000 y 580.000 dólares.

Presentado hace unos meses en Ámsterdam, este bolso se creó a partir de restos de colágeno hallados en el fémur de un T-Rex en Montana, Estados Unidos, hace 25 años.

“En los últimos años hemos conseguido disponer de técnicas, de biotecnologías con las que podemos dar instrucciones a un cultivo celular para construir, entre comillas, en laboratorio, piel auténtica de T-Rex”, explicó recientemente Iacopo Briano, experto en paleontología, asociado a la venta.

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La casa de subastas Drouot, donde el bolso se pondrá a la venta este jueves, habla de “un objeto sin precedentes en la historia del lujo” y de una “proeza científica” que permite crear cuero “sin recurrir en absoluto a la ganadería”, según un comunicado.

“El cuero celular abre una nueva vía: la de una exclusividad que ya no se basa en la extracción ni en la ganadería intensiva”, añade.

Según Briano, este material es distinto del cuero vegano, fabricado a partir de plástico.

“Aquí partimos de un cultivo celular, así que es piel al 100%. ¡Y al mismo tiempo procede de un animal que desapareció hace 67 millones de años!”, asegura.

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Detrás del proyecto se encuentra un equipo que incluye al profesor de ingeniería de tejidos de la Universidad de Newcastle, Che Connon, junto con investigadores de VML, The Organoid Company y Lab-Grown Leather Ltd. El objetivo va más allá de crear un bolso llamativo.

“Lo difícil es fabricar cuero a partir de células, y lo hemos logrado”, declaró Connon, según el portal Complex. Añadió: “Algunas personas malinterpretan la situación y dicen: ‘Bueno, no se puede hacer’. Pero eso no es cierto”.

El bolso está estimado en un valor de entre 300.000 y 500.000 euros. La casa que organiza la subasta, Alexandre Giquello, precisa que fue necesario “inventar un precio de venta”, que debía reflejar tanto el monto de las inversiones necesarias para crear este bolso como su rareza.

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Al final, “300.000 euros siguen siendo muchísimo, muchísimo dinero. Pero también es algo único en el mundo”, indicó.

Las críticas científicas

De acuerdo con DW, el fragmento de ADN usado para crear el bolso ha causado controversia desde 2005, pues los científicos argumentan que el colágeno usado podría ser de bacterias que colonizaron el fósil.

Por otro lado, se ha dicho que la proteína de pollo fue fusionada con la secuencia de proteínas del dinosaurio para crear el material de cuero del bolso. Por lo que el material no calificaría como de dinosaurio.

“Lo que han hecho es crear colágeno sintético utilizando un modelo de IA entrenado con diversas especies, principalmente pollos”, explicó Jan Dekker, investigador postdoctoral y experto en proteínas fosilizadas en la Universidad de Turín. “Un avance muy interesante en sí mismo, pero no es una reliquia del pasado. De hecho, se parece más a un pollo que a cualquier otra cosa”.

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