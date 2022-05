Un busto romano de aproximadamente 2,000 años fue vendido por $35 dólares

Laura Young encontró el busto romano en venta en su tienda local de segunda mano, Goodwill, en venta por $35 dólares. Foto: Instagram: @Templeofvintage

Un busto de mármol que podría tener aproximadamente 2,000 años y que data de la Antigua Roma apareció en una tienda de Goodwill en Austin, Texas en 2018. La compradora que terminó con esta reliquia, Laura Young, afirmó a CNN que “solo estaba buscando cualquier cosa que pareciera interesante”, y supo que debía tenerlo.

Cuando lo compró por $35 dólares no sabía que había adquirido una antigüedad. Según contó a CNN, desde 2011 revende reliquias y por lo tanto se decidió a investigar su historia. Contactó a varias casas de subasta hasta que Sotheby’s confirmó su procedencia como una pieza realizada durante los tiempos del Imperio Romano, cuyo paradero y lugares de permanencia fueron rastreados por un especialista hasta 1930 cuando apareció en fotos en Aschaffenburg en Baviera, Alemania.

El busto actualmente reside en el Museo de Arte de San Antonio (SAMA, por sus siglas en inglés) y según dijo Lynley McAlpine, becaria curatorial postdoctoral en el museo, a CNN este puede ser el rostro de Sexto Pompeyo, un líder militar romano quien fue hijo de Pompeyo el Grande, uno de los aliados de Julio César. Hasta la Segunda Guerra Mundial residió en una réplica de una casa de Pompeya comisionada por el rey Ludwig I de Baviera y después de la guerra se perdió su rastro hasta la compra de Young.

Durante los años de la Segunda Guerra Mundial tanto el busto como otros artefactos albergados en la réplica del rey fueron asegurados en una bodega de la cual fue robado en algún momento que no se conoce con exactitud. “Parece que en algún momento entre el momento en que se almacenó hasta alrededor de 1950, alguien lo encontró y se lo llevó. Dado que terminó en los EE. UU., parece probable que algún estadounidense que estaba estacionado allí lo tuviera en sus manos”, le dijo McAlpine al medio estadounidense.

Young contó que intentó encontrar al donante de la pieza pero no lo logró, aunque “realmente me encantaría que quienquiera que lo haya donado se presente. Lo más probable es que no sea la persona original que se lo llevó, pero aun así me gustaría saber la historia”. A pesar de que el busto estará exhibido en el museo hasta el 2023, técnicamente sigue siendo propiedad de Alemania ya que fue robado de la bodega y será devuelto para regresar a su lugar original de exhibición.

“Estamos muy contentos de que una parte de la historia bávara que creíamos perdida haya reaparecido y pronto podrá volver a su ubicación legítima”, dijo Bernd Schreiber, presidente de la Administración de Palacios, Jardines y Lagos Estatales de Baviera a la Associated Press. A través de un abogado que se especializa en derecho internacional de arte, Young realizó un acuerdo para regresar el busto cuyos términos y condiciones son confidenciales. “Fue agridulce porque sabía que no podía quedarme ni vender el (busto)”, dijo a la AP. “De cualquier manera, me alegro de haber sido una pequeña parte de (su) larga y complicada historia, y se veía genial en la casa mientras lo tuve”.