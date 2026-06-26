Un cuadro de Rembrandt habría sido modificado para censurar su diversidad cultural

A la izquierda, está la versión de "Dejad que los niños vengan a mí" encontrada en 2014. A la derecha, está la versión original pintada por Rembrandt en 1627. Foto: Wikicommons / Sotheby's

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Después de más de 10 años de trabajo, la obra “Dejad que los niños vengan a mí” quedó finalmente restaurada como Rembrandt la había dejado en 1627, aproximadamente. La revelación del original constató que un pintor, hasta ahora desconocido, había cambiado algunos aspectos clave de esta pintura.

El próximo 1° de julio, la obra restaurada saldrá a subasta en Sotheby’s y se espera que se venda por un valor entre GDP 8 y 12 millones (entre COP 36.000 y 54.000 millones).

Sin embargo, más que una historia curiosa, los restauradores de esta pieza han afirmado que podría tratarse de un caso de censura que habría ocultado durante siglos una postura política del pintor neerlandés.

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El descubrimiento del cuadro

En el 2014, se vendió una pintura de un autor desconocido en una subasta en Colonia, Alemania. La pieza había sido catalogada simplemente como “Escuela neerlandesa, mediados del siglo XVII” y vendida por EUR 1.5 millones (casi COP 6.000 millones, al cambio actual). Sin embargo, el comerciante de arte Jan Six se percató de que esta obra tenía trazos que podían indicar que se trataba de una pieza de Rembrandt Harmenszoon van Rijn, el reconocido pintor del siglo XVII.

El problema era que, si bien había fragmentos de la pintura que coincidían con el estilo de este pintor, no era el caso de toda la pieza, sobre todo en las figuras inferiores. Fue así que los investigadores se dieron cuenta de que esta obra había sido modificada por otro pintor, que aparentemente tomó la versión inconclusa de Rembrandt y decidió terminarla. Y en el camino, dejó algunas de sus huellas sobre las del maestro.

Tuvieron que pasar seis años para que los expertos le dieran la razón a Six y atribuyeran esta pintura a uno de los primeros periodos de Rembrandt. Y ahora, otros seis años después, se concluyó finalmente la restauración de esta pintura que permitió ver qué fue lo que el lienzo tenía originalmente.

Entre los cambios más notables está el reemplazo de un hombre moreno de barba blanca y turbante con uno blanco y con un tradicional gorro holandés. Además, en la parte inferior donde aparece un niño completamente vestido cuando en el original aparece desnudo.

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La historia detrás de “Dejad que los niños vengan a mí”

Esta pintura de Rembrandt recrea uno de los episodios más reconocidos del evangelio según San Lucas, en el que Jesús reprende a sus discípulos por impedir que los padres que traían a sus hijos por una bendición, se acercaran a él. “Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios”, les dijo, según quedó constatado en el capítulo 18, versículo 16 de este evangelio.

En la pintura se puede ver un tumulto de figuras que se avalanchan hacia Jesús, entre las que no hay solo cristianos, sino también otras que parecen representar otras culturas. Esto podría ser una representación de la multiculturalidad que poblaba las calles de Leiden, el pueblo natal del pintor, durante esa época.

Según explicó el historiador de arte Andrew Graham-Dixon a Sotheby’s, se trataba de una época en la que Holanda sufría una crisis humanitaria a causa de un alto flujo de refugiados hacia el país por la Guerra de los 30 años, que en ese momento pasaba por su momento más tenso. Se calcula que a Leiden, la ciudad natal del pintor, entraron solo en ese año alrededor de 10.000 personas.

“Ahora, cuando Rembrandt pinta esto, está pintando una escena atestada de Cristo dándole la bienvenida a los niños y a sus familias. Esto era muy controversial en su momento. Había personas en Leiden que no querían darles la bienvenida. Pero, lo que podemos inferir de esta pintura es que Rembrandt estaba del lado de la ayuda humanitaria”, afirmó Graham-Dixon.

Con el descubrimiento total del original, e incluso teniendo en cuenta que se trata de una obra sin terminar, parece haberse cerrado otro de los capítulos de la historia del arte de Rembrandt.

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