Un recorrido por los museos que abrirán sus puertas alrededor del mundo durante 2026

Este 2026 se presenta como un año donde la cultura encontrará nuevos espacios para seguir expandiéndose alrededor del mundo. Los museos son espacios que albergan patrimonios humanos de gran valor, pero también se han convertido en puntos de encuentro para compartir el conocimiento en cuanto a temas históricos y contemporáneos.

Del Guggenheim en Abu Dhabi al Museo de Exploración de National Geographic en Washington, varias ciudades se convertirán en la sede de algunos de los proyectos museísticos más relevantes que abrirán sus puertas este año y los cuales, a partir de distintas apuestas, seguirán diversificando la agenda cultural global.

Guggenheim - Abu Dhabi

Este recinto hará parte de la gran red de museos de arte moderno y contemporáneo de la Fundación Solomon R. Guggenheim, los cuales se encuentran en ciudades como Nueva York, Bilbao y Venecia. Esta nueva sede, que estará ubicada en el Distrito Cultural de la isla de Saadiyat de Abu Dhabi, fue diseñada por el arquitecto Frank O. Gehry, quien murió el pasado 5 de diciembre.

El proyecto ha estado marcado por retrasos y dudas sobre su entrega. De acuerdo con El País, en el mes de diciembre aún se podían observar grúas y parte del esqueleto de la estructura. Todavía se desconoce la fecha exacta de apertura, pero entre los artistas que formarán parte de las exhibiciones se encuentran Dan Flavin y Jean-Michel Basquiat.

National Geographic Museum of Exploration - Washington

Este museo de National Geographic estará ubicado en un edificio sostenible en la capital de Estados Unidos. A partir de experiencias inmersivas y contenido educativo, la organización recopilará sus fotografías, archivos y contenidos de la revista, para unir todo en una gran exposición. Su apertura está prevista para el verano de 2026.

“El Museo de la Exploración marca un capítulo histórico en la misión de la Sociedad de promover la exploración, la ciencia, la educación y la narración, dando vida a estas experiencias de maneras que despiertan la curiosidad, crean recuerdos imborrables e invitan a todos a descubrir al Explorador que llevan dentro”, declaró Jill Tiefenthaler, directora ejecutiva de la National Geographic Society.

KANAL, Centre Pompidou - Bruselas

Este espacio hace parte de una extensión del Centro Pompidou de París, que cerró sus puertas el 22 de septiembre de 2025 para un proyecto de renovación que durará cinco años. Este museo estará ubicado en el antiguo garaje Citroën de la plaza de l’Yser.

Las exposiciones contarán con aproximadamente 300 piezas del Centro Pompidou para un recorrido permanente, así como con dos muestras anuales curadas por profesionales del Musée national d’art moderne. La inauguración será el 28 de noviembre de 2026.

London Museum - Inglaterra

El nuevo Museo de Londres recogerá la historia de esta emblemática ciudad europea. Las galerías estarán situadas en el Mercado General Victoriano, en el área de Smithfield y aproximadamente 100.000 londinenses se han visto involucrados en su proceso de creación.

“La mejor ciudad del mundo se merece el mejor museo del mundo. Este emblemático proyecto será una joya de nuestra corona”, dijo Sadiq Khan, alcalde de Londres. Las puertas de este proyecto se abrirán a finales del 2026.

Lucas Museum of Narrative Art - Los Ángeles

Este museo, fundado por el cineasta estadounidense George Lucas y por Mellody Hobson, tiene como propósito impulsar el arte narrativo y explorar como ha moldeado nuestra cultura. “Las historias son mitología y, cuando se ilustran, ayudan a los humanos a comprender los misterios de la vida”, mencionó Lucas.

El proyecto contará con más de 40.000 obras, que van desde el cómic hasta ilustraciones de libros infantiles y de ciencia ficción. Entre los artistas incluidos en las colecciones estarán Norman Rockwell, Kadir Nelson, Jessie Willcox Smith, N. C. Wyeth, Beatrix Potter, Judy Baca, Frida Kahlo, and Maxfield Parrish. Además, el museo albergará algunos de los objetos más emblemáticos de la saga “Star Wars”. La inauguración está proyectada para el 22 de septiembre de 2026.