“Franz”, la visión de un legado

“Franz”, película inspirada en Kafka, fue dirigida por la polaca Agnieszka Holland. Foto: URES

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Agnieszka Holland, directora y guionista nacida en 1948, ha construido una filmografía marcada por su manera de aproximarse a la historia y a la condición humana en películas como Europa Europa (1990) y Frontera verde (2023). Ahora dirige Franz, un biopic que intenta desentrañar la figura de Franz Kafka más allá del mito.

La directora polaca evita la cronología y opta por un ensayo audiovisual construido a partir de las palabras del escritor, de la memoria cultural y de la forma en que su figura ha sido convertida en un producto de consumo. Una de sus frases, “La literatura es siempre una expedición a la verdad”, aparece transformada en un eslogan que Holland utiliza para preguntarse qué significa hoy el legado de Kafka.

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La película se abre con una paradoja que remite a la propia obra del autor y a sus cuestionamientos sobre la escritura, la lectura y la manera en que ambas dialogan con el presente. El resultado es un intento por mostrar a Kafka desde su imperfección, convertido en un objeto de consumo cultural. Holland plantea desde el comienzo que lo “kafkiano” ya no es solo un concepto literario, sino también una marca.

Ese punto de partida conduce a una pregunta: ¿cómo narrar la vida de un escritor cuya obra terminó convertida en mercancía? ¿Cómo acercarse a un autor que buscó la verdad y que afirmaba que la impaciencia era la causa de los errores humanos?

Lejos de construir un retrato solemne, Franz presenta a un Kafka vulnerable, inseguro y atrapado entre la burocracia, la figura del padre y sus obsesiones. La estructura fragmentaria rompe la continuidad del relato y propone un mosaico de recuerdos y contradicciones. Holland no busca resolver el misterio del personaje, sino acercarse al hombre que permanece detrás del mito.

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Durante las dos horas y siete minutos de metraje, Idan Weiss sostiene un personaje contenido, cuya incomodidad se transmite también a través del trabajo del director de fotografía Tomasz Naumiuk. Los encuadres cerrados y las imágenes que se estrechan o se distorsionan construyen una sensación constante de opresión, mientras el montaje refuerza ese desorden interior.

La banda sonora, que incorpora desde rock alternativo hasta composiciones experimentales, rompe con la idea de una biografía de época y acerca la angustia de Kafka a una sensibilidad contemporánea. Esa decisión también dialoga con una imagen del escritor convertida en marca antes que en legado cultural.

El mayor riesgo de la película aparece en las secuencias oníricas que intentan trasladar el universo de Kafka a la pantalla. Allí la propuesta pierde parte de su fuerza y puede resultar menos efectiva para quienes no conocen su obra.

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Aun así, la principal virtud de Franz es desmitificar a Kafka y mostrarlo como un hombre atravesado por tensiones familiares y sociales. Más que un homenaje, la película propone una reflexión sobre la manera en que la cultura transforma a sus referentes y sobre la distancia que suele existir entre la persona y el símbolo.

Franz es un biopic que toma distancia de las convenciones del género para convertirse en una reflexión sobre la memoria, la creación y la comercialización del arte. Holland plantea que Kafka no es solo un mito literario, sino un escritor cuya obra sigue dialogando con un mundo que también consume sus propios símbolos. Como escribió el propio Kafka: “Cualquiera que conserve la capacidad de ver la belleza no envejecerá nunca”.