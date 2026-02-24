Vuelve el Festival Revuelta Gráfica: esta es la programación

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En pocos días volverá el Festival Revuelta Gráfica, dedicado a la ilustración y a las artes plásticas. Para esta edición, la número dos, el eje central será el collage.
El Festival, que se realizará en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, en Bogotá, contará con una programación cultural que incluye talleres y otras actividades pensadas para todas las edades.
Gabriela Roca, directora del FCE en Colombia, dijo: “a través del Festival Revuelta Gráfica seguimos apostando por expresiones culturales plurales y diversas, promoviendo espacios para que los proyectos independientes compartan su arte con los visitantes del centro cultural; un arte que, como los libros, también cuenta historias”.
El objetivo del Festival Revuelta Gráfica es acercar a la ciudadanía a los procesos creativos y a vivir una experiencia cercana relacionada con el arte impreso y con las editoriales independientes.
Proyectos participantes del Festival Revuelta Gráfica 2026
- Infinitos lugares
- Volcán ediciones
- Motas dice
- Oso pirata
- Puatijereta
- Rattus
- Taller Colmillo
- Tristes Trópicos Editorial
- Casa Jauría
- Sociedad del Alambique
- Bonnie Bellow
- Ramona’s
Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖