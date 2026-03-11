Yu-Gi-Oh! acusa a la Casa Blanca de usar su anime sin autorización en video militar

La Casa Blanca usó fragmentos de diferentes series y películas para un video propagandístico. Foto: Cortesía/EFE-Bonnie Cash-POOL

La popular serie de animación japonesa ‘Yu-Gi-Oh!’ acusó este miércoles a la Casa Blanca de utilizar sin permiso unas imágenes del programa en un vídeo propagandístico sobre el Ejército estadounidense publicado en la red social X, en plena guerra con Irán.

“Nos hemos enterado de que una publicación en la cuenta oficial de X de la Casa Blanca utilizó imágenes de la serie de anime Yu-Gi-Oh!. Esto se realizó sin la autorización del titular de los derechos”, aseguró la cuenta oficial de la serie en la misma red social.

JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

Los responsables aclararon que “nadie asociado con el manga o el anime tuvo alguna participación, y no se concedió ningún permiso para el uso de esta propiedad intelectual”.

El vídeo en cuestión, de 42 segundos de duración y publicado el pasado 6 de marzo, muestra imágenes de varias series, películas y videojuegos intercaladas con lo que parecen ser bombardeos del Ejército estadounidense, además de una imagen del secretario de Guerra, Pete Hegseth, junto a la frase “JUSTICIA AL ESTILO ESTADOUNIDENSE”.

En el minuto 0:37, casi al final del vídeo, se puede ver al protagonista de ‘Yu-Gi-Oh!’, Yugi Muto, justo después de observarse una fuerte explosión en un barco grabada con una cámara de visión nocturna.

Dan Green, el actor de voz que interpretó al personaje principal de la serie y a quien se puede escuchar en el video de la Casa Blanca, también se opuso al uso de las imágenes y de su voz sin consentimiento. “Me enteré de que la Casa Blanca usó mi voz para incitar a la violencia en Irán. Esto implica tácitamente la contribución más querida de Kazuki Takahashi, que sigue inspirando a la gente a convertirse en quienes son, y esto se presentó de una manera muy alejada de la historia que contaba. Takahashi murió salvando a otros. Yu-Gi-Oh! es universal, no político. Es una falta de respeto presentarlo de cualquier otra manera”, escribió en su cuenta de X.

It came to my attention that the White House used my voice to encourage violence in Iran. Doing so tacitly implicates Kazuki Takahashi’s most beloved contribution, which continues to inspire people to become who they are, and this was presented in a way far removed from the… — Dan_Green (@DanGreenVoices) March 7, 2026

El vídeo fue publicado en plena escalada del conflicto en Oriente Medio, que comenzó el sábado 28 de febrero con una serie de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en los que mataron al líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jameneí.

Irán respondió con ataques contra Israel y contra los países de la región aliados de Washington, y el conflicto ha generado preocupación por su impacto en los precios de la energía por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, por donde transcurre alrededor de un 20 % del suministro mundial de crudo.

Esta no es la primera vez que la Casa Blanca se enfrenta a reclamos por los videos que publica. En el pasado se han utilizado canciones de artistas como Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter, quienes han denunciado que no autorizaron a la Casa Blanca usar su música en contenido propagandístico.