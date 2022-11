“A grito herido”, pasión y musicalidad

María Elisa Camargo, Diana Ángel, Verónica Orozco, Jeimy Osorio y Yolanda Rayo protagonizarán “A grito herido”. / Cortesía: Prime Video Foto: Courtesy of Prime Video

A grito herido es la serie musical que estrena Prime Video este 11 de noviembre, en la que se conocerá la historia de Paloma (Jeimy Osorio), Karla (Verónica Orozco), Rocío (Yolanda Rayo), Ana (Diana Ángel) y Daniela (María Elisa Camargo), un grupo de amigas de la infancia que se reúnen luego de varios años, y tras una serie de eventos desafortunados, terminan cantando en un karaoke sin saber que esto les cambiará la vida para siempre.

(Lea también: Anuncian nueva película de “Star Wars” en manos del director de “Deadpool 3″)

La producción de esta serie estuvo en manos de Caracol Televisión y fue escrita por Jhonny Alexánder Ortiz (El Rey, Vicente Fernández) y Adriana Barreto (Secretos de familia), dirigida por Klych López (El capo 2) y Mónica Botero (El general Naranjo).

La producción ejecutiva estuvo a cargo de Dago García (Pájaros de verano), Asier Aguilar (Alias JJ) y Catalina Porto (Ritmo salvaje).

El Espectador habló con dos de sus cinco protagonistas, Verónica Orozco y Yolanda Rayo, quienes revelaron detalles de sus personajes, el trabajo en equipo detrás de cámaras y la producción.

Verónica Orozco se pondrá en los zapatos de Karla en A grito herido, una mujer que siempre se ha mostrado fuerte frente a sus seres queridos, alegre y divertida, y que está dispuesta a ayudar siempre que sea necesario.

(Lea también: “The Acolyte”: así es la nueva serie del universo “Star Wars”)

Con un gran bagaje y una carrera consolidada en el canto y la actuación, para Verónica Orozco ser parte de A grito herido, la primera serie musical que presenta Prime Video, significaba “un sueño poder participar”, teniendo en cuenta también su conocimiento dentro del ámbito de la “música para planchar”. “Amo este género musical, llevo seis años haciéndolo con “Mujeres a la plancha” en el Teatro Nacional, así que me moría por estar en esta producción.” Señala la artista.

Gracias a Mujeres a la plancha, un proyecto que se consolidó como teatro musical hace nueve años, Orozco tuvo la oportunidad de trabajar junto a dos de sus actuales compañeras, Yolanda Rayo y Diana Ángel, con quien sigue conjuntamente cada martes y miércoles en la noche en el Teatro Nacional.

Con dos nuevas cómplices a bordo: Jeimy Osorio, quien interpreta a Paloma, y María Elisa Camargo como Daniela, “comienza este proceso de compaginarnos y conocer la personalidad de cada una”, agregó Verónica Orozco.

Ante el reto de lograr una musicalización perfecta, de entre tantos colores y matices de cada voz, Verónica comenta que fueron “muy conscientes de que teníamos que cantar en un grupo, así que cada una reluce en su esencia y en su brillo, pero en el momento en el que tenemos que hacer coros estamos ahí apoyándonos”.

(Le puede interesar: “Robo mundial”, la serie que muestra que el amor por el fútbol no tiene límites)

Por su parte, Yolanda Rayo, quien interpreta a Rocío, comenta que fue un reto lograr canalizar toda la energía que lleva ella misma como parte de su trayectoria musical cantando en teatros y haciendo conciertos. “Fue difícil controlar este tsunami que soy, pero aun así llegué cada día al set entregando todo con tranquilidad, con ilusión, con disposición de ser la mejor Rocío que pueda haber”, aseguró la artista.

Al igual que Verónica Orozco, esta es la primera ocasión en la que Yolanda Rayo trabajó mano a mano junto a Jeimy y María Elisa, a quienes “admiraba desde lejos” y seguía de cerca sus proyectos. La cantautora también señaló a estas dos actrices como la “cuota internacional del proyecto”, ya que este cuenta con un repertorio de artistas colombianos, como Carlos Manuel Vesga, Rodrigo Candamill, Ernesto Benjumea, César Mora, Carmenza Gómez y más.

Para Verónica no fue una tarea fácil interpretar a Karla, como para Yolanda tampoco lo fue ser Rocío, a pesar de ser este proyecto un sueño, conlleva algunos obstáculos que cada una enfrentó con dedicación, esfuerzo y pasión por sus personajes. Ser Karla significó regresar a los ensayos, las puestas en escena, las pruebas de vestuario y maquillaje para Verónica Orozco, pues, en los dos años de pandemia, la actriz había decidido no tomar ningún riesgo, hasta que llegó A grito herido. “Esto es un trabajo de entrenamiento, hay que estar en la jugada en todo momento, preparar canciones y un personaje que no era para nada sencillo de interpretar”, comentó Orozco, quien también se sintió dichosa con el resultado.

Por su parte, Yolanda Rayo concebía el papel de Rocío a quien es ella y a su personalidad, pues la veía como “una mujer fuerte y apasionada por la música”, y en parte, tanto el personaje como la cantante, poseen ciertas similitudes que los directores guiaron hacia quien era Yolanda Rayo cuando tenía 20 años.

(Le recomendamos: “Pantera Negra 2″: las mujeres están a cargo de Wakanda)

“Queríamos a la Yolanda que aún no había experimentado lo que he vivido hasta el día de hoy (…). Rocío es una mujer con muchas ilusiones y frustraciones a los 50 años, ella lleva consigo ese sueño de poder subirse a un escenario junto a sus alumnas con quienes creó el grupo de ‘Las Fans’”.

A grito herido llega a enamorar al público con temas de la música romántica, como Claridad, de Menudo, y Maldita primavera, de Yuri, en las voces e interpretaciones de Verónica Orozco, Yolanda Rayo, Diana Ángel, Jeimy Osorio y María Elisa Camargo este 11 de noviembre por Prime Video.