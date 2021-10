Doug Marcaida: el jurado más afilado

¿De dónde nace tanto amor por las espadas, los cuchillos y las artes marciales?

Yo nací en Filipinas y en mi niñez viví en un lugar no muy calmado, había mucha violencia. Yo les tenía miedo a los cuchillos cuando era joven. Caes con las personas menos indicadas, cargas armas, hay violencia, hay pandillas y este tipo de cosas. Un día, cuando empecé a crecer, tuve que aprender a enfrentar mi miedo, así que tuve que aprender a usarlos. Cuando aprendí a usar los cuchillos en mis artes marciales, me convertí en un experto y me di cuenta de que era bueno para ello.

¿Cómo definiría esta pasión?

Creo que cuando se habla de la realización de cuchillos, para mí, se habla de algo muy histórico, de todas las culturas. Es algo de lo que todos sabían en el pasado, y también en el presente, porque ahora estamos aprendiendo a hacer cosas, de nuevo, con nuestras manos, y amo motivar a la gente, en estos días de tecnología, para que vuelvan a hacer cosas con sus propias manos. Estamos todo el tiempo en el teléfono, en tabletas, y la gente olvida usar sus manos. Hacer cosas con nuestras manos ha construido a nuestros países y nuestras culturas. Para mí, esto es una pasión que se ha usado a lo largo de la historia, y que estamos recuperando ahora.

AHORA O DESPUÉS - DESAFÍO SOBRE FUEGO

Creó el estilo Marcaida Kali, es fabricante y diseñador de cuchillos, entre otras cosas, ¿en qué se inspira para hacer todo eso?

Cuando estoy diseñando los cuchillos siempre me fijo en su función: ¿para qué?, ¿para qué estoy creando este cuchillo? Luego trato de diseñar cómo la usaría y cómo voy a usarlo. Luego de diseñar el cuchillo, hay que tener en cuenta que debe ser cómodo, debe ser algo que yo pueda utilizar. Luego debe ser algo que me guste mirar y que me haga sentir apasionado. Para mí, estas son las cosas que más importan a la hora de buscar un buen cuchillo. Primero su funcionalidad, y en segundo plano, su belleza. Hay diseños que son muy lindos, hay diseños que son hermosos de mirar, pero en la pared, porque no se pueden usar. Lo importante es que tengas un diseño que puedas usar.

¿Cómo es Doug Marcaida cuando está en su rol de juez en “Desafío sobre fuego”?

El primer parámetro es que el metal sea limpio y fuerte; es decir, que no tenga curvas ni grietas. Se revisa la calidad del metal. Luego de ello, empezamos a comparar: ¿se ve recto?, ¿uniforme?, ¿simétrico? Después revisamos la forma en la que se siente en la mano, eso es muy importante. A veces la gente solo se enfoca en la espada, pero las personas que usan el arma deben sostenerla, así que debes mirar el agarre. El mango del cuchillo no debe lastimar la mano. Al final evaluamos la belleza. Es una competencia, entonces debemos separar las buenas cuchillas de las mediocres o feas.

El “Café de la mañana con Marcaida” es un espacio de reflexión que tiene en Facebook. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje de esta experiencia?

El Café de la mañana con Marcaida en Facebook es mi forma de hablar con la gente y conectar con ella, de ser positivo. Antes de hacer lo que hago ahora, yo trabajaba en un hospital, yo era un terapeuta respiratorio, y mi trabajo era hacer que la gente respirara. Si tenías asma, te estabas ahogando; si tenías problemas cardíacos, mi trabajo era hacerte respirar. Ese trabajo me entregaba, de manera inmediata, grandes gratificaciones. Los veía vivir, los veía respirar, me sentía bien y sentía esa conexión.

¿Cómo mezcla ese trabajo que hacía en el hospital con sus roles ahora en la televisión?

Momentos antes de que empiece la competencia, trato de decirles a los participantes: “Okay, relájate da un paso atrás y respira. Hay muchas cámaras, pero no te preocupes por eso”. Les doy consejos para que recuerden quiénes son. Ellos no están acostumbrados a estar en una competencia, entonces se ponen nerviosos. Cuando ven el reloj se asustan, entonces, les digo: “No mires eso, recuerda quién eres, recuerda que estás aquí por una razón, nosotros te escogimos. No te preocupes por perder o ganar, solo sé tú mismo, y sé la versión más grande de ti mismo”.