Marcela Baruch: peregrina del vino y del sabor

¿Cómo es la experiencia de ser jurado en una cata a ciegas como la que se realiza en la feria de Expovinos?

Es una experiencia muy interesante que requiere mucha concentración para catar veinte o treinta vinos por sesión. Es agotador para el paladar, pero también es muy gratificante encontrarte con otros sommeliers y expertos para aprender y compartir conocimientos sobre el vino.

(Lea también: Mariana Franco y el negocio de la música en profundidad)

¿Cuáles son los criterios para evaluar un vino en una cata profesional?

Primero, el vino debe estar en su temperatura indicada para el consumo: blancos de 7 a 10 grados y tintos de 16 a 18 grados. Después el vino debe estar en condiciones para ser catado sin ningún tipo de contaminación por el corcho o por levaduras. Y tercero, se examinan en la copa elementos como sabores a fruta, sabores de crianza, acidez y estructura, cuerpo y fase vital.

Cuando la cata a ciegas termina y pueden ver la botella, ¿hay sorpresas?

Sí. Hay sorpresas y eso es lo interesante de la cata a ciegas. A veces la mente nos juega malas pasadas. Puedes pensar que estabas probando un Merlot chileno y resulta ser un Mencía español. No siempre se adivina.

(Le puede interesar: Nadia Sánchez y sus acciones a favor de la equidad de género)

Uruguay es también un productor de vino importante. ¿Cómo son los vinos de su país?

Se dice que los vinos uruguayos son vinos del Nuevo Mundo hechos al estilo Viejo Mundo. Primero por los migrantes italianos y españoles que trajeron las viñas a finales del siglo XIX. Segundo, el clima de Uruguay es moderado, con estaciones y sin tierras desérticas o temperaturas extremas como sucede en Chile y Argentina. Nuestra uva insignia es el Tannat, un vino como su nombre lo indica con muchos taninos que acompaña bien un asado. Últimamente blancos como el Albariño se han destacado en concursos internacionales.

En su libro “Hablar de vino” propone un glosario, ¿cuál es la palabra que le parece más bonita del mundo del vino?

Creo que la palabra más bonita es armonización, que es una palabra que designa la armonía entre el vino y la comida.

Como periodista gastronómica, ¿qué piensa de la cocina colombiana?

Es una comida rica y diversa. En Uruguay la conocemos por los migrantes colombianos que han llegado en los últimos años. Las veces que he viajado a Colombia me encuentro con sabores y comidas distintas. Pienso que la accidentada geografía colombiana ha permitido que muchas cocinas regionales se preserven.

¿Cuáles platos de la comida colombiana le han gustado y con qué vinos los maridaría?

Me encanta el chicharrón y lo comería con un blanco aromático, un Merlot o un Cabernet Sauvignon. Los asados colombianos de largas cocciones los acompañaría con un Tannat uruguayo. Y un ceviche con un Verdejo, un Albariño o un Sauvignon Blanc.

(Además: Male Rodríguez: “Hoy todos podemos tener una voz”)

Su blog de viajes y comida se llama “Peregrina Gourmet”, ¿qué tanto tiene de peregrina y que tanto de “gourmet”?

Tengo mucho más de peregrina que de gourmet. La palabra gourmet la han bastardeado por su uso excesivo y ya no significa nada, es un lugar común. Lo que quería decir era que iba a ir por el mundo transmitiendo lo que iba percibiendo. En resumidas cuentas, Peregrina Gourmet es eso: un diario de viajes y de gentes, sobre todo.

Como cocinera, ¿qué ingrediente no falta en su cocina?

El picante. En Uruguay condimentamos con sal y pimienta, no usamos picante, es un sabor que he adquirido a través de los viajes, del que no he podido desprenderme y que está siempre en mi cocina.

(Le recomendamos: Ignacio Mantilla: “No conozco matemáticos desempleados, pero tampoco ricos”)

¿Cuál es su placer culposo en comida?

La hamburguesa.