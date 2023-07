Directora de “Barbie” escribirá y dirigirá dos nuevas películas de “Narnia”

Los derechos de la saga de fantasía son propiedad de Netflix desde 2018. Foto: Angela Weiss/Netflix

La directora y coguionista de “Barbie” Greta Gerwig se encuentra en la cúspide de su carrera. Según confirmó The New Yorker, la cineasta escribirá y dirigirá dos nuevas películas basadas en “Narnia”, saga de libros escritos por el autor C. S. Lewis entre 1950 y 1956. Por el momento, Gerwig se unirá para estar detrás de dos películas.

Desde octubre de 2018, la plataforma de “streaming” Netflix adquirió los de derechos de toda la saga de libros y este año comenzó el rumor de que la nominada al Premio Óscar por “Lady Bird” (2018) y “Mujercitas” (2020) dirigiría las nuevas versionas de “Narnia”.

El anuncio de las adaptaciones llegó con una entrevista de los ejecutivos de Mattel (dueños de los derechos de Barbie) y del equipo de la cineasta. Desde distintos estudios como Netflix y Warner Bros. se plantea adaptar al audiovisual más trabajos ya existentes.

“Greta y yo hemos estado construyendo una carrera muy conscientemente (...). Su ambición es no ser la directora más importante, sino una directora de gran estudio. Y Barbie era una pieza de I.P. (propiedad intelectual) que resonaba en ella”, dijo Jeremy Barber, agente de Gerwig, a The New Yorker.

Las adaptaciones de “Las crónicas de Narnia”

En el pasado se han hecho diversas versiones de los libros escritos por el británico. Las primeras adaptaciones fueron proyectos de televisión, la primera una serie de 10 episodios que se estrenó en 1967. Más de una década después llegó una versión animada. Sin duda, una de las versiones más conocidas es la trilogía de películas producidas por Netflix.

