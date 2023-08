Hijo del director de Blancanieves criticó la nueva versión de la película de Disney

Rachel Zegler protagonizará a Blancanieves en el live action producido por Disney. Foto: Redes sociales/Disney

El 21 de diciembre de 1937 se estrenó Blancanieves y los siete enanos, una película que marcó un hito histórico en la industria cinematográfica, ya que sería el primer filme animado de The Walt Disney Animation Studios y el que trazaría el camino que llevo a este estudio a convertirse en uno de los gigantes del mundo del entretenimiento y los medios de comunicación.

“Blanca Nieves es la piedra angular porque todo lo que siguió, todos los largometrajes animados, las producciones live-action, los parques temáticos, todo lo que Disney hizo después se basó en esa película”, expresó el historiador del cine Brian Sibley en el documental La primera película de Disney: Cómo se hizo Blanca Nieves y los Siete Enanos.

Ahora, 86 años después de la publicación de la cinta animada, Disney anunció que en el 2024 llegará a las salas de cine, de todo el mundo, la versión live-action de Blancanieves, la cual será protagonizada por la actriz y cantante, de origen polaco y colombiano, Rachel Zegler.

Como ha sucedido con otras adaptaciones de algunas de las más icónicas y recordadas películas animadas, esta versión tendrá una trama distinta a la original, en la que se desdibujaran las concepciones del amor romántico y lo caballeresco de esta obra inspirada en uno de los cuentos de los hermanos Grimm.

“Absolutamente, escribimos una ‘Blancanieves’ que no va a ser salvada por el príncipe, y no va a estar soñando con el amor verdadero; soñará con convertirse en la líder que sabe que puede ser y en la líder que su difunto padre le dijo que podía ser si era intrépida, justa, valiente y verdadera”, dijo Zegler durante entrevista para Variety, en la que le preguntaron sobre su personaje.

Aunque estas declaraciones corresponden al año pasado, recientemente, David Hand Jr., hijo del director de la película original (David Hand), se refirió sobre esta nueva narrativa del filme y aseguró que era una “desgracia”.

“Quiero decir, es un concepto completamente diferente, y estoy totalmente en desacuerdo con él, y sé que mi papá y Walt también estarían en total desacuerdo”, dijo a Telegraph, Hand Jr., quien también trabajó en Walt Disney como diseñador durante la década de 1990.

Para David, la película hecha por su padre es una producción escrita con “buen gusto”, pero aseguró que Disney asumió un papel radical, en el que transforman las historias originales en algo que pueda parecer políticamente correcto.

“Es una vergüenza que Disney está intentando hacer algo nuevo con algo que antes tuvo tanto éxito”. Y añadió: “Tengo miedo de lo que van a hacer con las primeras películas... sus pensamientos son tan radicales ahora. Cambian las historias, cambian los procesos de pensamiento de los personajes, simplemente ya no son las historias originales. Están inventando cosas nuevas para despertar y a mí simplemente no me gusta nada de eso”, expresó.

Sin dudarlo, también comentó que le parece insultante en lo que han terminado algunos de estos filmes clásicos. “No hay respeto por lo que hizo Disney y lo que hizo mi padre... Creo que Walt y él se estarían revolcando en sus tumbas”, aseveró Hand, quien concluyó mostrándose reacio a los remakes y señalando que si la idea es contar una nueva historia no deberían basarse en una cinta del pasado.

Live-action de Blancanieves

La película producida por Disney será un musical dirigido por Marc Webb, quien también estuvo a cargo de producciones como 500 días con ella (2009), El sorprendente Hombre Araña (2012), Un don excepcional (2017), entre otros filmes y videos musicales. El rodaje de la película se llevó a cabo en Pinewood Studios, en Inglaterra, de marzo a julio de 2022.

Se espera que live-action sea estrenado alrededor del 22 de marzo del 2024. Este será protagonizado por Rachel Zegler como Blancanieves y Gal Gadot como la Reina Malvada. Entre el casting también destacan Andrew Burnap como el príncipe Florian, Ansu Kabia como el Cazador y Martin Klebba como Gruñón.

