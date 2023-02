Penn Badgley, protagonista de “You”, pidió reducir las escenas sexuales, ¿por qué?

Penn Badgley es el actor que le da vida a Joe Goldberg en "You", la popular serie de Netflix. Foto: Cortesía

El pasado 9 de febrero salió la primera parte de la cuarta temporada de “You”, una de las series más exitosas de Netflix que está basada en las novelas escritas por Caroline Kepnes tituladas “You” (2014) y “Hidden Bodies” (2016).

Penn Badgley, el actor que protagoniza la serie, reveló recientemente que antes de empezar el rodaje de la cuarta temporada le pidió a la producción limitar las escenas sexuales. En diálogo con “Podcrushed”, podcast de Stitcher Studios, el actor aseguró que esta solicitud la venia pensando desde hace tiempo.

“Le pregunté a Sera Gamble (guionista y productora ejecutiva) si simplemente podía no hacer más escenas de intimidad. Esta fue, en realidad, una decisión que había tomado antes de participar en el programa. No creo que lo haya mencionado públicamente, pero una de las cosas principales que me pregunto es: ¿Quiero volver a ponerme en una carrera en la que estoy?, ¿siempre el protagonismo romántico?”, dijo el actor.

Badgley aclaró que antes de firmar el contrato sabía que este tipo de escenas eran necesarias para la serie, por lo que su solicitud solo pretendía que las redujeran al mínimo. “Mi deseo sería cero (escenas íntimas), pasar de 100 a cero. Me anoté a este show, sabía lo que estaba haciendo y no se puede quitar ese aspecto del ADN del concepto de la serie”, reflexionó.

El pedido no molestó al equipo de “You”, e incluso la productora ejecutiva, Sera Gamble, se mostró comprensiva. “Estaba muy contenta de que hubiera sido honesto con ella”, contó Badgley. Finalmente, tras su solicitud, se redujeron al mínimo las escenas íntimas del personaje.

Ante la consulta de por qué tomó la decisión de rechazar este tipo de escenas en la serie, Badgley mencionó que fue por respeto a su esposa Domino Kirke, con quien se casó en febrero de 2017. “La fidelidad en todas las relaciones, especialmente en el matrimonio, es importante para mí”, indicó.

¿Cuándo se estrena la segunda parte de la cuarta temporada de ‘You’?

Esta nueva temporada está dividida en dos partes. La primera, que ya está disponible en Netflix, con un total de cinco capítulos.

La segunda parte está prevista para estrenarse el próximo 9 de marzo. Al parecer, también contará con cinco capítulos, para un total de diez en esta nueva entrega.

Otros actores que se han negado a realizar escenas sexuales

Las escenas sexuales en películas y series son algo común; sin embargo, hay algunos actores y actrices que se niegan a realizarlas. Por ejemplo, Sarah Jessica Parker, protagonista de “Sexo en Nueva York”, tenía una cláusula de “cero desnudos” en su contrato. Actrices como Jessica Alba y Megan Fox dicen que no aceptan este tipo de escenas porque no quieren que sus familias les vean sin ropa.

Otras actrices que se han negado a realizar escenas sexuales son Julia Roberts, Jennifer Garner, Hillary Duff y Kristen Bell.