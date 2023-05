Polémica por la Cleopatra negra que presenta Netflix: Egipto anuncia su versión

La actriz que interpreta a Cleopatra en la producción de Netflix es la británica Adele James, de tez oscura, papel anteriormente realizado por Elizabeth Elizabeth Taylor, de tez clara. Foto: Netflix

Cleopatra tenía la “piel blanca y rasgos helénicos”, aseguró este jueves el ministerio egipcio de Antigüedades, ante el próximo estreno por Netflix de un docuficción en el cual una actriz negra encarna a la famosa reina, que levanta enardecidas polémicas,

“La Reina Cleopatra”, producida por Jada Pinkett Smith y presentada como un trabajo “basado en reconstituciones y testimonios de expertos”, será difundida el 10 de mayo en la plataforma de video. Y el anuncio se concreta luego de que unas 40.000 personas firmaron una petición en línea para impedir su salida, por “falsificación histórica”.

El ministerio de Antigüedades publicó el jueves un extenso comunicado que cita a muchos expertos que señalan de manera categórica que Cleopatra tenía la “piel blanca y rasgos helénicos”.

“Los bajorrelieves y las estatuas de la reina Cleopatra son la mejor prueba”, añade el ministerio en su texto, que va acompañado de imágenes de tetradracmas (una antigua moneda griega) y estatuas de mármol que representan a Cleopatra con rasgos europeos.

Para Mustafá Waziri, jefe de las Antigüedades egipcias, representar a la soberana como una mujer negra solo es una “falsificación de la historia egipcia”. El anuncio asegura que el documental muestra la vida de la última faraona de Egipto, “que luchaba por defender su trono, su familia y su obra”, pero ya antes del estreno desató polémica en Egipto.

Internautas y comentaristas denuncian campañas de grupos afroamericanos que reivindican el origen de la civilización egipcia.

Cleopatra pertenecía a la dinastía macedonia de los Lágidas, originada en el general Ptolomeo, que se convirtió tras la división del imperio de Alejandro Magno en rey de Egipto y llevó al auge de una civilización helénica a orillas del Nilo.

Aunque la leyenda cuenta que la reina nacida hacia 69 antes de nuestra era de gran belleza, su apariencia y su color de piel no son bien conocidos. En 2009, un documental de la BBC afirmaba que tenía sangre africana.

Desde que Netflix anunció que realizaría una producción con una nueva versión de la reina egipcia Cleopatra que la actriz sería negra, se inició la polémica en la que se debatía cuál era el color de piel real de la reina. Los egipcios se sentían ofendidos porque aseguraban que era piel clara, mientras que la producción se sentaba en su decisión.

Quizá le pueda interesar: Se acerca estreno de Tears of the Kingdom, el nuevo videojuego de Legend of Zelda

Finalmente la docuserie dramática fue lanzada este 10 de mayo a través de plataforma de streaming de Netflix y, acto seguido, una emisora de televisión, que es propiedad del gobierno Egipcio, anunció que comenzará con el desarrollo de un proyecto alterno basado en la vida de la gobernante, puesto que no se sienten identificados con la de Netflix.

Al Wathaeqya, es el medio que está subsidiado por United Media Services, propio del Gobierno de Egipto, quienes indicaron que ya dieron inicio a la nueva producción que será “de alta gama sobre la verdadera historia de la reina Cleopatra”, reseña el portal web, puesto que tendrá los “niveles más altos” de investigación y precisión.

Recientemente Mostafa Waziri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, aseguró que la producción de Netflix “es una falsificación de la historia egipcia y una flagrante falacia histórica.... las estatuas de la reina Cleopatra confirman que tenía rasgos helenísticos (griegos), que se distinguían por una piel clara, una nariz alargada y labios finos”.

Más noticias sobre Cine y Tv: “La vida después del reality”: la serie de Caracol TV llega a Prime Video Protagonizada por Margarita Ortega, Carlos Humberto Camacho, Natalia Betancurt y Lina Tejeiro, la serie cuenta la historia de Marcela, una mujer de 45 años, profesora, obsesionada con el ejercicio de alto rendimiento y fanática de la buena alimentación. Leer más... “La vida después del reality”: la serie de Caracol TV llega a Prime Video “Un viernes de Locos” tendrá secuela con Lindsay Lohan y Jamie Lee Fue la misma Jamie Lee Curtis quien decidió hablar con los ejecutivos de Disney para convencerlos en realizar la cinta. Leer más... “Un viernes de Locos” tendrá secuela con Lindsay Lohan y Jamie Lee

También podría interesarle: Superlitio al Teatro: la intimidad detrás de cada canción

El debate sobre el color de piel de Cleopatra

Cuando Netflix reveló el tráiler de la docuserie que tenía a la actriz Adele James fue tanta la indignación de los egipcios que el abogado, Mahmoud al Semary, presentó una denuncia ante un fiscal, en la que exigió que se tomaran medidas legales y se bloqueara el acceso a Netflix, pues asegura la producción atenta contra la identidad egipcia, según reportó la BBC.

La productora de este audiovisual, cuestionó las acusaciones y declaró en el portal estadounidense Variety: “¿Por qué Cleopatra no debería ser una hermana melanizada? ¿Y por qué algunas personas necesitan que Cleopatra sea blanca? Su proximidad a la blancura parece darle valor, y para algunos egipcios parece realmente importante”.

Esta ha sido una discusión histórica, sin embargo, en 2009, Efe registró que un equipo de arqueólogos y forenses austríacos creían haber identificado el esqueleto de la hermana menor de Cleopatra, Arsinoe, cuyos restos sugerían que tanto ella como la reina egipcia eran mestizas, puesto que tenían tanto sangre griega como africana.

Puede leer también: Pedro Aznar y la Filarmed compartirán el escenario del Teatro Metropolitano