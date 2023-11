Presentadora de Bravíssimo contó que es demisexual: ¿Qué significa?

Mónica Molano es presentadora del programa Bravíssimo de City Tv. Foto: Instagram Mónica Molano

Durante la emisión del programa “Bravíssimo” de City Tv, los presentadores se enfrentaron a una dinámica de preguntas y respuestas. Entre las varias interrogantes, los conductores hablaron sobre el tipo de personas que les atrae.

Sandra Mazuera, presentadora del programa de entretenimiento, manifestó que se autodenominaba sapiosexual, es decir, que es una persona que suele “sentir una atracción intensa hacia alguien que demuestra un alto nivel de inteligencia, ya que la estimulación mental es fundamental, sin olvidar la conexión emocional”, según explicó la psicóloga Silvia Sanz a El País.

¿Qué dijo Mónica Molano?

Por su parte, la conductora Mónica Molano contó durante la emisión en vivo que se reconoce como una persona demisexual. “Estoy casi que por confirmarlo. Yo necesito tener una conexión emocional con esa persona. Un vínculo para sentir ese placer. Entonces me gusta que haya una conexión energética, que haya una buena sonrisa, que sea divertido... los sentimientos, que tenga buen corazón”, dijo la presentadora, quien actualmente tiene una relación con el actor Ian Valencia.

¿Qué es la demisexualidad?

Según la Red para la Educación y la Visibilidad Asexual, las personas demisexuales no experimentan atracción sexual hasta que no forjan un vínculo emocional con otra. Además, no están limitadas por ningún género en concreto y por ende, pueden sentirse atraídas por otras, independientemente de su orientación sexual.

Pese a que la demisexualidad es poco conocida, es una orientación sexual como cualquier otra. Según la BBC, las personas demisexuales pueden asemejarse a las que se reconocen dentro del espectro de la asexualidad, con la diferencia de que las primeras deben formar una conexión para sentir atracción sexual.

“Para todos los sexuales, por otro lado (personas que no están en el espectro asexual), esperar para tener relaciones sexuales hasta formar una conexión profunda es más una preferencia y menos una necesidad para desarrollar el deseo sexual”, explica el medio mencionado en su artículo Qué es la demisexualidad y por qué no debemos descartarla como orientación sexual.

Cada vez más, personajes de la televisión se han abierto a hablar sobre su orientación sexual. Hace unos meses, Marianela González, actriz venezolana y quien participó en la reciente temporada del reality Masterchef Celebrity de RCN, contó en una entrevista, que luego de creer que era lesbiana o bisexual, entendió que era una persona demisexual.

“Yo soy demisexual, o sea que yo no me enamoro de alguien por lo físico, sino por lo que me transmite. Yo necesito tener una conexión emocional con alguien para sentir algo más”, le dijo al programa “La Movida”.