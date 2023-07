La actriz colombo-polaca que interpretará a Blancanieves responde ataques racistas

La actriz colombo-polaca también participará en una producción relacionada como la franquicia cinematográfica de "Los Juegos del Hambre". Foto: Instagram @rachelze

Rachel Zegler, la actriz con ascendencia en Colombia que protagonizará “Blancanieves”, respondió a una serie de ataques racistas que se han multiplicado redes sociales por cuenta de su papel en la producción de Disney.

En su cuenta de Twitter, la actriz colombo-polaca señaló que estaba agradecida por el apoyo recibido, pero pidió no ser etiquetada en discusiones sin sentido sobre su casting. Enfatizó que su trabajo en “Blancanieves” es importante para generar representación y animó a todos los niños a creer en sí mismos, independientemente de su origen.

“Extremadamente agradecida por el amor que siento de aquellos que me defienden en línea, pero, por favor, no me etiqueten en el discurso sin sentido sobre mi casting. Realmente, realmente no quiero verlo. Espero que todos los niños sepan que pueden ser princesas, pase lo que pase”, señaló en Twitter.

Este comentario surge luego de la difusión de unas fotografías del supuesto rodaje del live action. Luego de que Disney señalara que las fotos divulgadas por The Daily Mail no corresponden con el rodaje, la conversación se hiz más intensa y los comentarios racistas contra la actriz se multiplicaron.

Una gran cantidad de comentarios negativos aparecieron en Twitter con la misma temática del 2021, el casting de la película. Rachel, quien ha sido objeto de más disgusto entre los fanáticos del cuento clásico, se dirigió a sus seguidores en Twitter, quienes la han defendido en estos dos años, expresando su gratitud por el apoyo recibido y pidiendo no ser etiquetada en discusiones sin sentido sobre su casting. La actriz enfatizó que su trabajo en “Blancanieves” es importante para generar representación y animó a todos los niños y niñas a creer en sí mismos, independientemente de su origen.

Actriz de Blancanieves

Esta no es la primera vez que Rachel se enfrenta a críticas por su papel en la película. En diciembre de 2021, ya había respondido a quienes cuestionaban si era la elección adecuada para interpretar a la icónica princesa debido a sus características físicas, sobre todo por su tono de piel y ascendencia racial, colombo-polaca. Ante estas críticas, Rachel no permitió que los comentarios negativos le afectarán, destacando su responsabilidad con las generaciones futuras para demostrar que cualquier persona, sin importar su origen, puede ser una princesa en la gran pantalla.

