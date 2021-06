“Spider-Man No Way Home”, en el terreno de filtraciones y especulaciones

Sony ha sido bastante reservado a la hora de dar información sobre la nueva película de su superhéroe arácnido, Spider-Man No Way Home. No solo no se ha lanzado todavía ningún tráiler del filme de Tom Holland a tan solo seis meses de su estreno, sino que además muchas de las incorporaciones del casting siguen sin haberse anunciado de forma oficial.

Ante este hermetismo del estudio, algunos fans con acceso a supuesta información privilegiada, están haciendo hasta lo imposible por averiguar más detalles en torno a su argumento, a los actores que harán acto de presencia en la cinta y al impacto que tendrá en el Universo Cinematográfico Marvel.

Esto ha llevado a que durante las últimas semanas se haya producido una filtración masiva de detalles en torno a la película, aunque por el momento ninguna del calibre de la sucedida recientemente a través de uno de los mayores foros a nivel internacional.

El usuario que ha compartido la información asegura haber visto un una versión provisional del filme con un montaje no definitivo de 3 horas y 20 minutos, además de haber leído el guion.

La descripción aportada explica cómo se desarrollan los dos primeros actos del filme y cómo el Spider-Man de Tom Holland conoce a los interpretados por Tobey Maguire y Andrew Garfield.

No hay forma de contrastar si los datos aportados son verídicos, por lo que lo más prudente es tomar esta filtración con cautela.

Para quienes no tienen miedo a los posibles spoilers, estos son algunos de los principales acontecimientos que supuestamente tendrían lugar en la cinta:

ENLAZA CON EL FINAL DE “FAR FROM HOME”

La película comenzaría justo después del final de Far From Home, cuando la verdadera identidad de Spidey es revelada. Tras la secuencia vista en el anterior filme, aparece un equipo militarizado para intentar detener al superhéroe, lo que le lleva a huir desesperadamente y verse acorralado en la Estatua de la Libertad. Esto corroboraría que el monumento será una ubicación clave en la película, tal y como habían apuntado filtraciones previas.

Tras esta secuencia, Parker se zafaría de sus perseguidores cayendo sobre una pila de ropa y quitándose la máscara para respirar.

JUICIO CONTRA PETER PARKER

Tras esta introducción, puede verse un informativo del Bugle.net, el periódico de Jameson, en el que se observan más imágenes “filtradas” de Quentin Beck incriminando a Spider-Man y algunas imágenes sobre el escudo del Capitán América cedido por Wakanda para la Estatua de la Libertad en apoyo a Sam Wilson.

Después de esto, la película pasa a mostrar el juicio contra Parker. Su abogado sería ni más ni menos que Matt Murdock, más conocido como Daredevil, interpretado por Charlie Cox, quien le dio vida en la serie de Netflix. Junto a ellos están la tía May y Happy.

Al parecer, la estrategia de defensa en ningún momento pasa por intentar demostrar la inocencia de Spider-Man, sino que Parker no es en realidad quien se encuentra tras la máscara del héroe arácnido. A la salida del juicio, pueden verse tanto manifestantes que apoyan a Mysterio como aquellos que creen que todo ha sido un montaje para inculpar a un joven anónimo.

Al acabar la sesión, Parker visita una panadería en la que trabajan Ned y MJ para hablar sobre todo lo que está viviendo, pero acaba marchándose entre lágrimas al ser acosado por las cámaras de televisión.

LA PESADILLA DE PETER PARKER

Durante esa misma noche, Peter tendría una pesadilla en la que Mysterio le amenazaría con hacerle perder todo cuanto ama. El metraje de esta secuencia habría sido filmado con Gyllenhaal tras Far From Home. Al terminar el mal sueño, Parker visita a Ned en busca de apoyo emocional y su amigo le promete que tanto él como MJ estarán siempre a su lado.

APARICIÓN EN EL SANCTUM SANTORUM

Al día siguiente, al asistir al juicio, Peter Parker se reúne con Ned y MJ para charlar antes de entrar a la sesión. También estarían Murdock, May y Happy en esta escena.

De repente, un grupo a favor de Mysterio irrumpiría para darle caza y, a pesar de sus intentos por poner a salvo a todos sin usar sus poderes, Parker se vería sobrepasado. En el momento de máximo peligro, todos salvo Murdock serían transportados de repente hasta el Sanctum Santorum del Doctor Strange.

LA INTERVENCIÓN DE STRANGE

En ese momento, Strange se aparecería en su forma astral para explicarle al grupo que está luchando contra una amenaza mayor que atañe al multiverso. Varios villanos estarían siendo extraídos de sus mundos. Por este motivo, el Hechicero les pide que se queden en el Santorum por su seguridad.

Explorando la ubicación, Ned, MJ y Peter llegan a una habitación en la que Strange tiene atrapados a varios de esos personajes que han sido extraídos de sus mundos. Entre ellos están el Doctor Octopus de Alfred Molina y el Electro de Jaime Fox.

Ned intentan hablar con ellos y estos les explican cómo murieron en sus respectivas películas y explican que les gustaría tener otra oportunidad para empezar desde cero. Peter toma de forma apresurada la decisión de liberarlos, lo que hace que ambos villanos intenten matar a Parker y sus amigos.

El Doctor Strange aparecería justo a tiempo para salvarles la vida, pero los dos villanos consiguen escapar.

EL REGRESO DE ANDREW GARFIELD

El héroe interpretado por Tom Holland sale del Sanctorum persiguiendo a Octopus y Electro, justo cuando se encuentra con la inesperada embestida del Rhino del universo de The Amazing Spider-Man.

Cuando el nuevo enemigo va a destruir a Peter Parker, aparece la versión del personaje interpretada por Andrew Garfield y juntos deciden aplicar la estrategia de El Imperio Contraataca, presente en Civil War y que consiste en enredar las piernas de Rhino para tirarlo al suelo.

ASALTO A LA TORRE STARK

Los dos Parker acuden a la antigua base de los Vengadores donde encuentran a Electro intentando entrar. Mientras que Holland persigue al villano hasta el Reactor, Garfield se queda fuera luchando contra el Lagarto de su Universo que ha entrado en escena por primera vez.

Electro absorbe la energía del Reactor y Octopus arranca esta tecnología con sus tentáculos. Ambos huyen antes de que el Spider-Man del MCU pueda detenerlos, así que Parker vuelve con su tocayo para ayudarle a vencer al Lagarto.

Holland señalaría no estar acostumbrado a luchar con tantos enemigos a la vez.

BRECHA EN EL MULTIVERSO

Octopus llevaría el Reactor a las instalaciones de Osborn, tras lo cual, el Duende Verde le pediría a Electro que sobrecargara el dispositivo, algo que, sumado a la tecnología diseñada por el propio Osborn crearía una brecha en el Multiverso que les permitiría viajar por él.

El Lagarto regresaría a la base para informar a sus compañeros de que los dos Spider-Man están derrotados aunque no muertos.

LLEGA EL HOMBRE DE ARENA

Mientras que los dos Spider-Man comparten varios de los fallos que han cometido como superhéroes en sus propios Universos, tiene lugar un terremoto provocado por el aparato del Duende Verde y su primer intento de viajar a otros Multiversos. Durante el experimento, el Hombre de Arena de Spider-Man 3 llega al MCU.

Justo entonces, los dos Spider-Man llegan a tiempo para frustrar el experimento enfrentándose a Octopus, Electro y el Lagarto. Aunque detienen el proceso no logran atrapar a los villanos. El Duende Verde afirmaría entonces que necesitan un conductor mayor de energía, refiriéndose a la Estatua de la Libertad.

UNA AYUDA INESPERADA

Mientras Holland y Garfield luchan desesperadamente contra el Hombre de Arena, una ráfaga de agua impacta contra el villano deshaciéndolo y provocando que se disuelva en las alcantarillas.

Cuando ambos héroes van a comprobar qué ha ocurrido, se encontrarían una boca de incendios reventada junto a una nota que dice “Casa” y una dirección.

MAGUIRE SE UNE AL GRUPO

Cuando los dos arácnidos llegan vestidos de civiles a la dirección de la nota es Kristen Dunst como Mary Jane quien les abre la puerta.

Ella les informa que “Él bajará en un minuto”, tras lo cual llega Tobey Maguire, se sienta frente a ellos y les pregunta: “Bueno, ¿Quiénes son ustedes?”.

La presunta filtración solo llega hasta este punto de la película, aunque, como se ha dicho anteriormente, esta información debe ser tomada con pinzas.

Para descubrir los verdaderos detalles de Spider-Man: No Way Home los fans tendrán que esperar al próximo diciembre, cuando el filme se estrene finalmente en las salas.