“Jungla”, el viaje de Daniel Radcliffe en Colombia

Lilian Contreras

El nombre de Daniel Radcliffe sin duda alguna está asociado al de Harry Potter, pues durante una década (2001-2011) dio vida al niño mago en la saga cinematográfica. Cuando finalizaron las películas que protagonizó desde los 12 años, el actor británico se ha esforzado por participar en proyectos totalmente diferentes, con los que demuestra que es un actor camaleónico.

Trabajos en obras de teatro como Equus o filmes como La mujer de negro, Victor Frankenstein o Ahora me ves 2, son muestra de ello. Este año Radcliffe estrena Jungla, una película que grabó hace dos años en Colombia y en la que, por primera vez, interpreta a un personaje que aún está vivo.

Se trata de Yossi Ghinsberg, un joven israelí que en 1981 decidió dejar su vida acomodada para viajar al otro lado del mundo e internarse en la selva amazónica y encontrar tribus que no conocían la civilización.

Tenía 21 años cuando viajó a Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia, donde conoció a Karl Ruchprecter (Thomas Kretschmann), un austriaco que dijo ser geólogo y que le prometió guiarlo por la Amazonia boliviana hasta llegar a la tribu de los toromonas. El viaje lo hicieron en compañía del estadounidense Kevin Gale (Alex Russell) y el suizo Marcus Stamm (Joel Jackson).

Las cosas no salieron como esperaban, pues Ruchprecter no sabía en dónde estaba, así que por un lado él y Stamm decidieron continuar el viaje caminando, mientras Ghinsberg y Gale optaron por construir una pequeña embarcación para navegar por el río Tuichi. El israelí fue arrastrado por la corriente y entonces comenzó una aventura de supervivencia en la selva que duró 21 días, que es lo que justamente trata la película y lo que más dificultad le generó a Daniel Radcliffe.

“Estaba interpretando a un personaje que, durante gran parte de la película, está solo, caminando y tratando de descubrir cómo mantenerse con vida y hacia dónde ir, así que se trataba de encontrar la forma de diferenciar esos momentos para que no pareciera una sola escena alargada”, dice el actor.

Para él, Jungla también es una prueba psicológica, de fe y fortaleza. “El hecho de que sobrevivió, es milagroso, así no creas en los milagros en el sentido tradicional. Su lucha fue realmente contra viento y marea, y el filme también refleja una política de la amistad y cómo ésta puede cambiar en un ambiente muy extremo”, añade.

Yossi Ghinsberg, el hombre que realmente vivió esta experiencia y a quien Radcliffe encarna, piensa que la jungla es un laboratorio de la vida.

“La jungla es el último lugar intacto en la Tierra. Es contrario a la intuición, porque en nuestras mentes, el aumento de la población significa presión sobre los recursos y la escasez, pero es lo opuesto en el lugar más denso del planeta: hay abundancia. Cada especie gobierna su propio nicho, para crear sinergia en lugar de competencia. Para mí, se trata de entender que estamos juntos como un ser vivo. Debemos aprender cómo trabajar juntos, luego todos sobrevivimos”, señala el hombre, que actualmente tiene 59 años y quien luego de su travesía escribió el libro en el que está inspirado el filme.

Jungla, que llega a este jueves a las salas de cine nacionales, se rodó en Australia y Colombia entre los meses de marzo y abril de 2016. En el país las locaciones fueron Tobia, Guaduas y Neusa (Cundinamarca), Honda (Tolima) y Bogotá. Según el productor Mike Gabrawy, escogieron Colombia por la infraestructura y por el talento humano. Aquí también encontraron dónde filmar las escenas en los pueblos y con mucha multitud, así como las secuencias en el río –el quinto personaje, lo llaman ellos–, que fueron las más desafiantes tanto para el equipo de producción como para los actores, pues realmente tuvieron que estar al mando del bote.

En un principio el director Greg McLean pensó que debía utilizar efectos especiales para estas escenas, hasta que descubrió que en Tobia hay un lugar llamado río Negro, en donde se puede hacer rafting o canotaje. Para estas contaron con el apoyo de deportistas extremos, quienes trabajaron de la mano con el director de dobles australiano John Walton, quien en ese tiempo acababa de colaborar en Mad Max: Furia en el camino, de George Miller.

“Había 25 personas en dos botes al mismo tiempo con una cámara mientras hacían rafting. O lo falsificas en un estudio, o simplemente lo haces, así que lo hicimos”, recuerda el director.

Por su parte, el productor Gabrawy asegura que esta secuencia le aporta credibilidad al filme, pues realmente los personajes estaban tratando de mantenerse a salvo.

Los deportistas extremos no fueron la única cuota colombiana en Jungla, pues contó con los servicios de producción de AG Studios, empresa encabezada por Rodrigo Guerrero, quien ya había trabajo en 2015 con McLean en The Belko experiment, filmada en Bogotá.

Para Guerrero, Jungla tuvo un rodaje muy complejo, porque entonces el país atravesaba un período de sequía, lo que casi hace que el equipo australiano se trasladara a otro país. “Sin embargo, justo cuando empezó la grabación, comenzó a diluviar y todo funcionó para que ellos tuvieran las locaciones tal como las querían”.

Tras dos trabajos conjuntos, los equipos de producción reforzaron lazos laborales, por lo que en Colombia se realizaron más escenas de las planeadas.

Jungla se suma a la lista de producciones extranjeras que cuentan con el apoyo de la Ley de Cine, que también beneficiaron a Mille 22 (con Mark Wahlberg), Gemini man (con Will Smith), Running with the devil (con Nicolas Cage) y American made (con Tom Cruise). Esas colaboraciones son un efecto dominó en el que se transfiere experiencia entre los trabajadores colombianos, estadounidenses, europeos o australianos, algo que en palabras de Guerrero queda reflejado en las producciones locales de cine, televisión o publicidad. AG Studios trabajó recientemente en Flarsky (con Charlize Theron y Seth Rogen) e Ingobernable 2 (con Kate del Castillo).