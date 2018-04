"Running with the devil", la película que un exintegrante de la Marina de EE.UU. graba en Bogotá

Redacción cine

Peter Facinelli, actor recordado por la saga "Crepúsculo", dice que el filme es "una especie de historia de Quentin Tarantino, como "Pulp Fiction", no es así de chiflada, pero tiene esos elementos".

Por estos días se lleva a cabo una nueva filmación de Hollywood en Bogotá. Se trata de "Running with the devil", una película dirigida por Jason Cabell, un exintegrante de la Marina de Estados Unidos que, tras servir en más de 100 países, llegó a la meca del cine mundial para contar sus historias. Por eso, se animó a escribir el guion de este filme que narra su experiencia trabajando con la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA) para descubrir las rutas de los cargamentos de cocaína. (Leer Nicolas Cage, en Colombia).

Los protagonistas de "Running with the devil" siguen un envío de cocaína por Norteamérica, desde México hasta Canadá.

Por eso, Bogotá, específicamente la localidad de Usme, tiene por estos días el aspecto del paso fronterizo entre México y Estados Unidos.

"Running with the devil" está protagonizada por Nicolas Cage, quien intenta retomar el estatus que disfrutó como actor en los años 90. Él interpreta a Cook, hombre de confianza de 'The boss', personaje encarnado por Barry Pepper, quien ha participado en las películas "Siete almas", "Enemigo público", "Salvando al soldado Ryan" y la serie "Los Kennedy".



En Bogotá también se encuentra el actor Peter Facinelli, recordado por su participación en la saga "Crepúsculo", quien describe "Running with the devil" como "Pulp fiction" de Quentin Tarantino.

"Es una especie de cinta sobre el tráfico de drogas y el recorrido de éstas a través de Colombia, Centro América y Estados Unidos. Propone conocer todos estos personajes interesantes involucrados en ese camino. Tiene un poco de acción y suspenso, es como una especie de historia de Quentin Tarantino, como "Pulp Fiction", no es así de chiflada, pero tiene esos elementos", dijo el actor a Noticias Caracol.

En la película, los personajes de Nicolas Cage y Laurence Fishburne que sigan el recorrido de la carga de cocaína y descubran dónde se produjo el error del envío.



El actor Cole Hauser, que da vida a un extorsionista, dice que es "un gran elenco para una historia basada en la vida real".

"Running with the devil", bajo la producción de Patriot Pictures y Jaguar Bites, también cuenta con escenas de acción rodadas en diferentes localidades de Bogotá.

El rodaje, a cargo de se desarrolla en varias partes de Bogotá con escenas de acción.

Esta película se realiza en Bogotá gracias a la Ley de Cine que promueve el territorio nacional como elemento del patrimonio cultural para la filmación de audiovisuales y, a través de estos, la actividad turística y la promoción de la imagen del país, así como el desarrollo de nuestra industria cinematográfica.

Por esta razón recientemente finalizó en Bogotá el rodaje de "Mile 22", película protagonizada por John Malkovich y Mark Wahlberg.

La Ley de Cine, también conocida como 'Filming Law Colombia', entre 2012 y 2016 le dejó al país más de $86 mil millones por la filmación y producción de películas extranjeras en territorio nacional. (Archivo Más de $10 mil millones y enseñanzas cinematográficas, lo que "Narcos" le dejó a Colombia).