Alopecia femenina: ¿Qué tiene Jada Pinkett, la esposa de Will Smith?

Jada Pinkett luce con orgullo su cabeza rapada. Foto: Javier Rojas

Durante la gala de la 94.ª edición de los Premios Óscar, Will Smith fue el ganador de la estatuilla a Mejor Actor Protagonista por “El método Williams”; sin embargo, este triunfo quedó opacado luego de que el actor abofeteara al presentador Chris Rock por hacer una broma acerca de la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, esposa del actor.

Luego de este incidente, que se vivió en el Dolby Theater, el público ha querido conocer cuál es la enfermedad que sufre la también actriz y conductora del podcast “Red Table Talk”. Pinkett Smith ya ha dado a conocer lo que ocurre con su cabello y la razón por la que lleva su cabeza rapada.

La primera vez que esta actriz se refirió a su condición fue hace cuatro años, justamente en uno de los episodios de “Red Table Talk”. En aquel momento, aseguró que se encontraba “lidiando con algunos problemas de pérdida de cabello”. A su vez,, relató lo difícil que fue darse cuenta como perdía mechones enteros.

“Fue terrorífico cuando comenzó. Fue uno de esos momentos en mi vida en los que me quedé literalmente temblando de miedo. Mi pelo siempre fue una gran parte de mí. Cuidarlo era un hermoso ritual. Siempre tuve la opción de tener pelo o no y un día, de repente, ya no la tenía más”.

A pesar de eso, Jada Pinkett Smith decidió darle un giro a su alopecia y lucir con orgullo su cabeza totalmente rapada, sin avergonzarse, decisión que tomó al darse cuenta de que el problema era cada vez menos controlable. “La alopecia y yo vamos a ser amigas, ¡punto!”, dijo en una ocasión.

El portal People en Español, aseguró que la actriz sufre de alopecia provocada por una enfermedad autoinmune, la cual ataca los folículos pilosos y produce calvicie.

En su cuenta de Instagram, la actriz de 50 años también se pronunció y lo hizo con el fin de que sus cerca de 11 millones de seguidores conozcan de su propia voz lo que sucede y para que las personas dejen de estigmatizar el problema.

¿Qué es la alopecia femenina?

Aunque Jada Pinkett hizo pública su enfermedad y se ha referido a ella en varias ocasiones, el bofetón a Chris Rock no fue la mejor forma de ponerla en primer plano. Hoy son millones las personas que buscan saber más sobre la alopecia areata, un trastorno autoinmune que se manifiesta en una pérdida de cabello impredecible, que afecta a cerca de un 2% de la población y que puede generar muchas secuelas psicológicas.

De acuerdo con los médicos, “una de cada cinco personas con este tipo de alopecia tiene un familiar que también padeció la enfermedad y que no da aviso, se desarrolla repentinamente”. La comunidad científica debate, por otro lado, los estudios que señalan que la alopecia areata es causada por el estrés y se mantienen en la causa genérica; sí mencionan que serían los casos “extremos de estrés” los que podrían desencadenar la enfermedad.