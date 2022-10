Ana Karina Soto reportada en centrales de riesgo, pide ayuda a sus seguidores

Ana Karina Soto solicitó ayuda a sus seguidores para dar con la persona que realizó un préstamo a su nombre. Foto: Instagram

Ana Karina Soto recientemente fue reportada en centrales de riesgo financiero por una deuda que le aparece pendiente, pero, que no es de ella, aseguró la presentadora de “Buen día, Colombia” en sus redes sociales.

“Necesito pedirles un favor urgente, urgente, urgente. Imagínense que estoy solicitando un préstamo, con mi hermano, ustedes saben que a uno le hacen un estudio. Y aparezco reportada por una empresa Bell Star S.A. No la conozco, no tengo ni idea, nunca he hecho negocios con esa empresa, no le debo un peso a esa empresa, según yo, pero según ellos me tienen reportada”, señaló la presentadora.

Allí también solicitó a sus seguidores, por medio de instastories, que le ayudaran a contactarse con la empresa que la tiene reportada, ya que esto la ha perjudicado en la solicitud de un crédito que desea hacer con su hermano.

“La verdad necesito saber si ustedes (los seguidores) conocen a alguien que trabaje en esta empresa (...) claramente me está perjudicando en el trámite que estoy llevando a cabo con mi hermano. No tengo ni idea, de verdad, de dónde sale ese reporte o quién me está reportando; si fue que alguien a nombre mío hizo algunos pedidos, algunas compras, qué sé yo... no tengo ni idea”, agregó Ana Karina Soto.

La empresa que tiene reportada a la presentadora de RCN está asociada con marcas de maquillaje importantes dentro del mercado nacional y, aun así, no ha logrado comunicarse con ellos.

¿Cómo se llama el esposo de Ana Karina Soto?

Ana Karina Soto está casada con el actor colombiano Alejandro Aguilar, y tienen un hijo que se llama Dante.