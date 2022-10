¿Qué le pasó a Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh? Esto se sabe

Los seguidores se mostraron preocupados, ante el cambio físico y de actitud que sufrió la cantante Amaia Montero de forma repentina. Crédito foto: @amaiamonterooficial Foto: @amaiamonterooficial

Hace pocos días, la exvocalista de 46 años de la banda española “La Oreja de Van Gogh”, subió una foto en Instagram que preocupó a sus seguidores, debido a que notaron un agotamiento físico, ojeras y tristeza que no eran comunes en la cantante.

Uno de sus 492 mil seguidores le preguntó cómo estaba y ella contestó “destruida”. A lo anterior, se suma que en la descripción del post salía un mensaje que decía “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”. Semanas antes, la cantante subía fotografías en donde lucía feliz y tranquila, por lo que el cambio repentino asustó a sus seguidores.

Frente al tema Idoia Montero, hermana de la cantautora, afirmó que Amaia no estaba pasando por su mejor momento y agradeció el apoyo mostrado por los fanáticos.

El programa de televisión español Fiesta se puso en contacto con Marcelo Vaccaro, quien es el productor musical de la artista en América Latina. El programa manifestó que Vaccaro no conocía el paradero de la cantante.

Con el objetivo de terminar con los rumores, la hermana de la cantautora habló con el reportero español Álex Álvarez del programa “Espejo Público”. Allí, Idoia Montero afirmó que su hermana no estaba desaparecida. Además, en el pasado también se habría despedido, porque tenía la necesidad de descansar frente a las exigencias del mundo. En 2020, también preocupó a sus seguidores con un “hasta pronto”.

No obstante, la hermana de la cantautora dijo que sería potestad de Amaia Montero dar explicaciones sobre lo que le estaba pasando. Por ello, decidió no hacer comentarios sobre su situación actual ni su salud mental.

La Oreja de Van Gogh es mundialmente conocida por canciones como “Rosas”, pues es una de las bandas más recordadas de todos los tiempos. En 2007, Amaia Montero decidió separarse de la banda y arrancar su carrera como solista.