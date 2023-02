Ana María Navarrete se despidió de Noticias Caracol y de Gol Caracol

La presentadora de Noticias Caracol y Gol Caracol anunció su despedida del canal a través de un video en el cual se preparaba para la fiesta de despedida que le organizaron sus, ahora, excompañeras del canal. Foto: Twitter

La periodista y presentadora Ana María Navarrete anunció en sus redes sociales que no seguirá trabajando en Caracol Televisión, en donde hizo parte del equipo de Gol Caracol y Gol Caracol.

“Después de una década termina mi historia en Caracol Televisión. Les agradezco a todas las personas que me conocieron durante este tiempo, a las que mandaron mensajes cuando no me veían. Se cierra esta historia que fue muy linda. Fueron más de diez años. En 2012, para los Juegos Olímpicos de ese año, llegó una jovencita con un sueño que logró materializarlo en los pasillos de Caracol Televisión”.

En estos años la presentadora cubrió Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Mundiales de Atletismo, entre otros eventos deportivos. “Esta carrera me llevó a conocer lugares en los que nunca pensé estar y que me llevó en el corazón. Me voy con inmensa gratitud y me parece increíble haber vivido tantas cosas”, agregó.

Más sobre entretenimiento La presentadora Alejandra Giraldo se ausentará de Noticas Caracol por tres semanas La presentadora de la primera emisión de Noticias Caracol anunció el pasado 10 de febrero que se ausentaría por tres semanas del noticiero. Leer más La presentadora Alejandra Giraldo se ausentará de Noticas Caracol por tres semanas La presentadora Ana Karina Soto fue dada de alta y anunció su regreso al trabajo La presentadora de ‘Buen Día Colombia’ le contó a sus seguidores que estuvo sufriendo problemas en sus riñones. Esto se sabe sobre su regreso a las pantallas. Leer más La presentadora Ana Karina Soto fue dada de alta y anunció su regreso al trabajo

La presentadora,, fiel hincha del Deportivo Cali, se declaró “agente libre” e indicó que pronto les contará a sus seguidores en dónde continuará su carrera. “No sabemos si aquí (en Colombia) o en el exterior”.

Le sugerimos leer: Directores de “Todo en todas partes al mismo tiempo” ganan prestigioso premio

Ana María Navarrete y su paso por Noticias Caracol

La presentadora también compartió unas imágenes a modo de recopilación de clips de los viajes que hizo desde el 2014 por temas laborales, lo que le permitió conversar con grandes glorias del deporte nacional e internacional así como cubrir eventos de gran envergadura deportiva que le permitieron construir su carrera profesional en el mundo de los medios de comunicación en Colombia.