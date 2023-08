Ana Sofía Henao denuncia a acosador que la persigue desde hace años: “Ayúdenme”

Ana Sofía Henao se hizo famosa en Colombia por haber sido modelo de portadas de cuadernos en los años noventa e inicios del nuevo siglo. Foto: Instagram @anasofiahenaoe

Ana Sofía ha sido objeto de acoso por parte de un individuo que la ha perseguido incansablemente durante un tiempo prolongado. En 2021, la modelo compartió abiertamente su angustia en las redes sociales, buscando consejo y apoyo de sus seguidores. A pesar de bloquear al acosador repetidamente, este persiste creando nuevos perfiles y enviando mensajes amenazadores a su esposo y a su lugar de trabajo.

Ella expresó su preocupación de que este hostigamiento virtual pueda escalar y convertirse en una amenaza física para ella y su familia. A pesar de tomar medidas legales y obtener órdenes de restricción, el acosador las ha eludido. “Crea otros usuarios, le escribe a mi esposo y a su trabajo, nos amenaza y amenaza nuestras vidas”, explicó en su momento la modelo antioqueña.

Desesperada por encontrar una solución, la modelo hizo una nueva llamada de auxilio a través de su cuenta de Instagram, buscando consejo de sus seguidores sobre cómo enfrentar esta situación. Ante la aparente ineficacia de las acciones legales, Ana Sofía confía en la solidaridad de su comunidad en redes sociales para encontrar alguna otra forma de frenar este acoso constante.

¿Qué le pasó a Ana Sofía Henao?

La modelo Ana Sofía Henao denunció en sus redes sociales que tiene un acosador y que a pesar que hace tiempo atrás lo informó a las autoridades no ha logrado estar tranquila. pic.twitter.com/dgqrUZFLGG — La Red Caracol (@LaRedCaracol) August 2, 2023

“Esto es una llamada para pedir ayuda... tenemos un acosador y no importa si lo denuncio porque no pasa nada, ya que tiene una orden, pero a cada lugar que me muevo tengo que ir a la estación a decir que él tiene una orden para que me den un papel (una orden de restricción). Se hace un poquito engorroso”, manifestó en sus redes sociales.

El llamado de auxilio finalizó pidiéndoles a sus seguidores que si alguno sabía qué más se podía hacer, no dudara en avisarle.

