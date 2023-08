Andy Rivera sobre su salud tras ser dado de alta: “nunca pensé pasar por esto”

Fotos publicadas por Andy Rivera tras su salida del hospital. Foto: Instagram

La semana pasada, el cantante y compositor Andy Rivera alarmó a sus seguidores, luego de publicar una foto en la que se le ve postrado en la cama de un hospital. De acuerdo con información compartida por la familia del artista, Rivera habría sido hospitalizado desde pasado el 8 agosto, al parecer tras sufrir un ataque de depresión, una enfermedad que padece desde 2021.

Johnny Rivera, cantante de música popular y padre del Andy, ha dado varios detalles sobre el proceso médico de su hijo. Fue en días pasados y a través de sus redes que informó que su primogénito ya se encontraba fuera del centro médico en el que en que estaba internado.

“Ya le dieron salida. Está en la casa. No puedo decirles que está bien, pero está en el proceso. Está con hospitalización en casa, vamos por muy buen camino y esperamos darles buenas noticias pronto”, dijo en una historia que publicó en su cuenta de Instagram.

Tras su salida del hospital, Andy Rivera emitió un mensaje vía Instagram, el que acompañó con un carrete de fotos, junto con sus mascotas y su padre. El artista pereirano manifestó que esta situación lo tomó por sorpresa y que estaba feliz de regresar a su hogar.

“Nunca pensé en mi vida tener que atravesar por una etapa tan retadora y difícil de entender como la que estoy atravesando, Gracias a Dios por fin regresé a casa, la extrañé demasiado y a mis peludos también”, dijo Rivera, quien agradeció a su familia y seguidores por el apoyo durante este difícil momento que atraviesa.

De igual manera, indicó que esta situación lo llevó a darle un giro a su vida y sus hábitos; entiendo que es más que un cantante.“Muchos hábitos negativos se han reemplazado por unos mucho mejores. He ido entendiendo que no soy mi profesión, no solo soy artista y ya, hoy entiendo que si mañana se acabara mi voz, todavía tengo mi alma, mi ser y corazón, para ser un gran ser humano que es lo realmente importante y lo que más aspiro ser”, expresó Andy.

La lucha de Andy Rivera contra la depresión es un tema de ya hace tiempo. Desde que se la diagnosticaron, en 2021, ha compartido su proceso, por medio de sus redes, en donde ha contado que con esto ha aprendido a ver y vivir la vida de una manera distinta, dándole importancia a cosas más allá de las materiales.

“La vida no se arregla solo con dinero, ni una casa gigante. La felicidad no proviene de las posiciones materiales, ni siquiera las físicas, porque el cuerpo envejece y todos morimos y además no nos llevamos ni un peso a ningún lado” y añadió que “hoy entiendo a todo el que esté sintiendo depresión, sea rico, joven, viejo, de Rusia o mi vecino, pero somos más que esa sensación de frustración”.

¿Qué dijo la madre de Andy Rivera?

Por su lado, la madre del artista, quien también promociona la carrera de su hijo, Luz Mery Galeano, compartió a través de la red social Threads una frase haciendo referencia a la depresión. “La depresión no es broma, puede que veas a alguien sonriendo, pero por dentro se está muriendo”, escribió.

La mujer publica contenido frecuentemente y varios de estos relacionados con su hijo, o incluso con su expareja Jhonny Rivera. Galeano ha publicado en ocasiones pasadas fotografías de Andy, una de estas compartida hace tres semanas, tenía la descripción: “Para ser fuerte no es necesario levantar mucho peso. Con levantar el tuyo cada vez que te caigas es suficiente”.