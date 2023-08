Daniela Álvarez contó lo que pasa con su pie derecho: “acepto la voluntad de Dios”

La presentadora y modelo barranquillera Daniela Álvarez. Foto: Instagram @danielaalvareztv - Instagram @danielaalvareztv

La modelo barranquillera se hizo conocida por haber sido Señorita Colombia en 2011 y representar al país en el certamen Miss Universo. Aunque no ganó el título en el certamen, su participación en el mismo le dio visibilidad en el mundo del entretenimiento.

Además de su participación en concursos de belleza, Daniela Álvarez también trabajó como presentadora en la televisión colombiana. Fue parte del programa “Desafío: La Gran Batalla”, un reality show muy popular en Colombia. También se destacó en otros proyectos televisivos y eventos.

La complicación médica que sufrió la modelo en 2020 y que afectó su pierna izquierda fue causada por una isquemia, que es la falta de flujo sanguíneo adecuado en una parte del cuerpo. En su caso, la isquemia afectó su pierna y causó daños irreversibles en los tejidos.

Daniela compartió su experiencia a través de las redes sociales, donde contó detalles sobre su proceso médico, cirugías y recuperación. Su historia conmovió a muchas personas en todo el mundo y su actitud positiva y valiente ante la situación las inspiró.

¿Qué le pasó a Daniela Álvarez en su pie?

Tras la amputación, Daniela Álvarez ha seguido siendo una figura pública activa y ha utilizado su plataforma para concientizar sobre la importancia de la salud y la superación personal donde ha compartido su proceso de adaptación.

Recientemente Álvarez contó que pasó por otro momento difícil mientras se encontraba en Australia, expresando que la noticia no le dio tan duro porque ya ha pasado por momentos más complicados. “Resulta que la semana pasada me hice un examen que se llama electromiografía, que debía esperar seis meses después de mi isquemia para saber qué expectativas podía tener de mi pie derecho, que me quedó caído y la isquemia lo afectó en su máxima expresión y pues muy difícilmente se podrá volver a mover bien”, expresó la colombiana.

“Después de perder una pierna, una noticia de estas no nos da tan duro. Creía y tenía la esperanza de que mi pie pudiera llegar a recuperarse mucho, incluso, esperaba un 80 % de recuperación. Pero acepto la voluntad de Dios y me la pone un poquito difícil para demostrarle al mundo que sí se puede. Estoy súper tranquila, voy a seguir en mis terapias”, agregó.

