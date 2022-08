Así respondió Linda Palma a las críticas en redes sociales sobre su físico

Con mensajes positivos y mensajes de amor, Linda Palma respondió a los usuarios que le dejaban comentarios negativos.

Una de las presentadoras más reconocidas en la televisión nacional, gracias a su carisma y talento en frente de las pantallas es Linda Palma, quien ha destacado en los últimos años, también, por su valentía y fuerza.

La barranquillera, de 37 años, ha luchado desde hace años con una enfermedad que la ha hecho sacar lo mejor de sí y le ha dado el amor de sus seguidores y amigos, por medio de las redes sociales.

A pesar de que su protagonismo en la pantalla pequeña ha disminuido considerablemente, todavía continúa siendo una personalidad destacada y reconocida, pero, debido a su poca aparición, muchas personas, han criticado su apariencia actual.

¿Qué fue lo que le pasó a Linda Palma?

Linda, desde sus 13 años, ha sufrido de esclerosis múltiple, una enfermedad en la que el sistema inmune ataca la mielina, que es la encargada de recubrir las fibras nerviosas, causando una falta de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, provocando a largo plazo el daño de los nervios en el cuerpo.

Debido a todo el proceso al que ha tenido que enfrentarse día a día, Linda Palma tiene algunas secuelas de lo que causa la esclerosis múltiple en su cuerpo.

De hecho, en uno de sus videos de TikTok, para muchos internautas causó curiosidad que tuviera que necesitar ayudar para bajar de un escalón dentro del set de Noticias Caracol, donde regularmente se presenta.

Frente a la duda, la misma barranquillera fue quien respondió y contó que ella no puede permanecer mucho tiempo de pie porque empieza a sufrir mareos.

“Yo sufrí una lesión pretumoral en el cerebelo en el 2016 y por eso todavía me cuesta un poco el tema de los tacones”, contó Linda.

A pesar de que su estado de salud es muy conocido y todo alrededor de su condición siempre lo está contando y actualizando Linda Palma por medio de sus redes sociales, para muchas personas su apariencia es todo un tema de conversación.

La respuesta de Linda Palma hacia las personas que critican su físico

Debido a la celebración de los 50 años de ‘Sábados Felices’, el programa de humor más antiguo de Caracol Televisión, la presentadora publicó un video en el que se ve su transición antes y después del maquillaje, video que causó la llegada de comentarios negativos hacia ella.

Linda, a pesar de las críticas, respondió a muchos usuarios y dejó ver su actitud positiva sin importar los comentarios de los demás.

Aunque la publicación actualmente ya no tiene comentarios negativos, pues al parecer fueron eliminados, su video tiene muchos más mensajes de amor y apoyo hacia Linda.

“¡Muy hermosa! ¿Esas personas que hacen esos comentarios negativos, qué? ¿Todo bien en casa? Yo solo veo mucha belleza diversa en cada mujer, pero lo que si me parece feo es la gente que necesita escudarse en una red social falsa para mostrar de lo que carece su corazón”, comentó una usuaria.

A lo que la presentadora no dudo en responder y dijo que, precisamente esos comentarios, no eran de importancia, “Aleja, tristemente no tienen nada positivo que hacer, por eso ni les pongo atención jajaja”, respondió.