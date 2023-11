Camilo Cifuentes recordó que recibió puñaladas por evitar que abusaran a su esposa

El matrimonio entre Camilo Cifuentes y Lupe Mondragón lleva 23 años. Foto: Instagram Camilo Cifuentes

El humorista e imitador Camilo Cifuentes recientemente hizo referencia a un momento de su vida en el que incluyó amor y violencia. El pereirano reveló que antes de su matrimonio se enfrentó a unos delincuentes que, según su relato, pretendían abusar sexualmente de su actual esposa Lupe Ximena Mondragón, hecho que marcó un precedente en la relación y lo llevó a tomar una importante decisión.

El ataque a Camilo Cifuentes, de Yo Me Llamo, y su esposa

“Un día que nos atracaron, nos llevaron a un potrero a mí me encañonaron y a Lupe la iban a violar. Cuando yo vi que los dos tipos se la llevaron aparte, me enloquecí. Me agarré a puños con ellos, recibí dos puñaladas y ese día entendí que era capaz de dar la vida por ella”, relató en el programa Voz Populi de Blu Radio, donde es panelista.

Cifuentes no dio más detalles de lo sucedido ese día puesto que intentaba explicar que ese hecho lo consideró como una prueba de amor hacia ella. “Por eso decidí que nos íbamos a casar, no al siguiente día obviamente, porque entendí que era capaz de dar la vida por alguien”, agregó en su conclusión.

La relación entre Camilo Cifuentes y Lupe Mondragón

La relación entre Cifuentes y Mondragón lleva 27 años. El matrimonio se concretó cuatros años después de mantener su noviazgo y recientemente el comediante le dedicó unas palabras a su esposa en su Instagram con motivo de la celebración de su aniversario 23 de casados. “Gracias por cada minuto reído, llorado, siempre al lado, siempre ahí, cómplice de sueños y aventuras, de altos y bajos, de todo y de nada”, escribió en la publicación.

Tienen una hija llamada Isabella y en el pasado perdieron una bebé que tenía el nombre de Daniela, historia que el mismo Cifuentes relató en el programa “Se Dice de Mí”. Contó que estaba grabando un personaje de Diomedes en los estudios del Canal Caracol, mientras que Lupe, quien lo acompañaba en ese momento, recibió una llamada del hermano de Cifuentes alertando que la bebé estaba grave. Cuando el humorista llegó a la clínica se llevó la sorpresa de que la niña había sufrido una “muerte súbita”.