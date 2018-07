Cardi B pide 15 millones de dólares a su exmánager en una nueva demanda

BANG Showbiz

La demanda que en abril interpuso Klenord Raphael -conocido en la industria como Shaft- contra su antigua representada, la ahora famosa Cardi B, en busca de una indemnización que buscaba reparar los supuestos perjuicios derivados de su despido, meses atrás, podría salirle muy cara. Y es que lejos de claudicar ante su antiguo mánager, la rapera no solo se ha venido defendiendo con vehemencia de tales acusaciones, sino que ahora ha contraatacado con un recurso judicial que podría acabar reportándole unos 15 millones de dólares en el caso de resultar vencedora. (Le puede interesar: Cardi B, la primera rapera que lidera dos veces la lista Hot 100 de Billboard)



Según el portal de noticias TMZ, la estrella de la música alegó ante los tribunales que Shaft se dedicó a explotarla de forma sistemática durante el tiempo en que trabajaron juntos, además de quedarse con un porcentaje significativamente mayor de lo acordado de los beneficios que ella iba generando: unos ingresos que la cantante quiere ahora de vuelta en su totalidad. (Le puede interesar: J Balvin logra el No 1 del Hot 100 de Billboard gracias a Cardi B)



Independientemente del cruce de testimonios entre las dos partes -la artista asegura que Shaft trató de entrometerse en sus relaciones personales y, especialmente, "sabotear" su historia de amor con el también rapero Offset; mientras que el agente acusa al marido de la artista de haberla manipulado en su contra.



Por una parte, el equipo de abogados de Cardi B tendrá que demostrar que el despido de Shaft está ligado a las supuestas prácticas fraudulentas que habría llevado a cabo el polémico representante, así como a las condiciones abusivas que habría presentado para negociar en su nombre numerosos conciertos y el contrato discográfico que firmó la intérprete con Sony Music: concretamente las de quedarse con un 20% y un 50% de los beneficios, respectivamente. (Le puede interesar: Cardi B estrena video junto a J Balvin y Bad Bunny)



El argumentario de Klenord (Shaft) para justificar la indemnización que reclama a la cantante parece algo más difuso y difícil de corroborar con pruebas sólidas. A su juicio, el hecho de haber jugado "un papel fundamental" a la hora de transformar a Cardi en la superestrella que es a día de hoy debería implicar la recepción de una parte significativa de los ingresos que ha obtenido su debut discográfico 'Invasion of Privacy' y sus consiguientes actuaciones televisivas. (Le puede interesar: Cardi B cancela varios conciertos a causa de su embarazo)



A ese plano de la disputa, hay que añadir las acusaciones de competencia desleal que Shaft dirige a Pierre Thomas y Kevin Lee -actuales mánagers de Cardi por medio de su firma Quality Control Solid Foundation-, unas prácticas que, según su versión de los hechos, no habrían sido posibles sin la intervención directa de Offset, quien habría facilitado el fichaje de su esposa en calidad de amigo personal de estos representantes.