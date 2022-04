Carlos Buelvas transforma obstáculos en oportunidades

El libro "De la sima a la cima", de Carlos Buelvas, es una guía práctica para aprender a diseñar un plan de acción. / Archivo particular Foto: Cortesía

¿Por qué Carlos Buelvas comenzó a escribir?

Desde los 22 años lo tenía en mi tablero de visión. Cuando las redes sociales empezaron a surgir, comencé escribiendo posts que contaban sobre mis vivencias personales y cómo decidía afrontarlas. Escribiendo en redes, me di cuenta de que conectaba fácilmente con las personas y poco a poco empecé a ganar seguidores. Entre 2017 y 2018 surgió un evento muy importante y pasé por un estado de depresión. A pesar de que me encontraba en la cúspide en muchos aspectos de mi vida, me sentía en un hoyo profundo y ahí tomé la decisión de empezar a publicar en firme.

Hace poco publicó “De la sima a la cima”. ¿Cuál es la historia de este libro?

En mis 24 años de trayectoria empresarial, he vivido diversas situaciones y aprendizajes que ayudaron a construir este libro. De hecho, en el primer capítulo, “Reconociendo mi sima”, hablo sobre cómo reconozco mi estado actual. El libro va contando mi historia y, a través de esa historia, doy herramientas claras que puedes usar en el día a día para avanzar, crecer y evolucionar. De la sima a la cima busca unir cada uno de mis aprendizajes en una guía práctica de autoconocimiento y superación. Cada capítulo te lleva por un camino donde te haces consciente de cuáles son las herramientas con las que cuentas.

¿Para quiénes está escrito “De la sima a la cima” y cómo transformará sus vidas?

Esta obra es para las personas que quieran reconocer su estado actual. Es para quienes quieren superar tiempos de crisis, porque estás en la sima y quieres llegar a la cima. De igual forma, es para quienes desean aprender a diseñar un plan de acción; en el libro encontrarán una guía práctica con herramientas para aplicar a la vida y lograrlo. También es para personas que desean tener objetivos claros, que anhelan rodearse de personas que sumen y estén alineadas a sus propósitos.

¿Cuánto duró el proceso de elaboración del libro?

Comencé a escribirlo en 2018, y pasé por todas las etapas. Fue un proceso largo debido a que pasaron diversas situaciones en mi vida, como salir de Venezuela, mudarme a otro país. Fue una experiencia muy bonita, de muchas horas de trabajo y muchos aprendizajes que me sirvieron justamente para escribir mi segundo libro, que está en creación ahora.

¿Cuáles han sido los retos más grandes que ha tenido que atravesar?

Múltiples retos y situaciones me traen hasta aquí. Tuve situaciones familiares muy fuertes; como familia, tuvimos que travesar enfermedades, noticias desalentadoras e, incluso, vernos en aprietos económicamente debido a los costos de tratamientos de salud. Sin embargo, recorrer estas situaciones me ha ayudado a estar aquí hoy.

¿Cómo cambiar los fracasos y convertirlos en oportunidad?

He tenido múltiples fracasos, pero a lo largo de los años he aprendido que los obstáculos simplemente nos enseñan. En un primer momento, las personas se sienten frustradas, deprimidas y ahogadas, pero la vida te va enseñando que cambiar de perspectiva es la clave. Ahora, ¿como transformarlo en oportunidades? Con herramientas concretas y específicas de vida. Yo lo llamo “la fe de la mitad”, uno de los capítulos del libro.