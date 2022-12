¿Carolina Cruz y Lincoln Palomeque han intentado volver? Esto dijo la presentadora

Carolina Cruz durante dos años ha tenido que llevar un proceso médico riguroso con su hijo menos, Salvador, quien tiene macrocefalia. Foto: Instagram

La historia de amor entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque fue una de las relaciones que terminó durante este 2022 y el proceso de separación de la presentadora de “Día a Día” se convirtió en el más seguido por las personas en redes sociales y los medios de comunicación.

Su proceso de divorcio se sumó al seguimiento de la salud de su hijo Salvador, quien tiene una condición llamada macrocefalia que se produce por la acumulación de líquido cefalorraquídeo en la cabeza, fluido que se elimina con el tiempo naturalmente, pero que en el cuerpo de Salvador permaneció durante sus primeros meses de vida.

(Le puede interesar: Video: Pipe Bueno sufrió fuerte caída en pleno concierto de la Feria de Cali 2022)

Ahora, meses después, Carolina Cruz habló sobre los detalles del fin de su relación y le reveló a Eva Rey, en el programa “Desnúdate con Eva” si ella había tratado de volver con el actor de novelas como “La reina del sur” y “Café con aroma de mujer 2021″.

Más noticias sobre Carolina Cruz Carolina Cruz reveló detalles de su separación con Lincoln Palomeque La presentadora de ‘Día a Día’ contó cuáles habían sido las ‘señales’ con las que se dio cuenta de que debía separarse de Lincoln Palomeque y dice que sus hijos son su prioridad de vida. ¿Qué pasó? Leer más Carolina Cruz reveló detalles de su separación con Lincoln Palomeque ¿Carolina Cruz gana millones en redes sociales? Esto dijo la presentadora Carolina Cruz, una de las presentadoras de “Día a Día”, contó detalles de su trabajo en Instagram y habló sobre sus ganancias en la plataforma. Leer más ¿Carolina Cruz gana millones en redes sociales? Esto dijo la presentadora

¿Carolina Cruz ha intentado volver con Lincoln?

La presentadora de “Día a Día” aclaró que no extraña nada de la relación como pareja que tenía con Palomeque, ya que se ha dedicado a estar pendiente de la salud de sus hijos, Matías y Salvador, y que, a pesar de la separación, el actor se ha mantenido en su vida como papá.

“No tuve una tusa que me dejara o que me hiciera extrañar algo de lo que era la vida en pareja porque estuve muy enfocada en eso (sus hijos). Entonces si hoy me siento a pensar, digo que sí, deliciosos los viajes que hicimos juntos, deliciosas las oportunidades que tuvimos cuando estuvimos en pareja, pero en este momento como que estos dos años han sido de tanto enfoque en mi hijo, en sacarlo adelante y he tenido tanto trabajo, que no le he dado pie a extrañar absolutamente nada”.

(No deje de leer: Falleció Raúl García, fundador de la Orquesta Filarmónica de Bogotá)

Ante la pregunta de Eva Rey sobre si han “cangrejeado” o intentando volver, Carolina Cruz respondió de forma contundente con un no. “No, no, ni hemos ni va a pasar”, afirmó la presentadora caleña.

De hecho, contó que no se hablan todos los días y que sus conversaciones son sobre sus hijos (Salvador y Matías) de quienes Carolina Cruz tiene la custodia completa. A pesar de esto, ella sí recalcó que se sintió sola en algunos momentos y que hubiera querido que su pareja hubiera estado más a su lado.

“Por el trabajo de él (Lincoln) que no estuviera presente en algunos momentos, creo que esos momentos en los que necesité tenerlo a mi lado. En todo el proceso de Salvador, claro, es que es complejo llevar todo un proceso con la salud de tu hijo sola, es muy difícil”.

¿Qué piensa Carolina Cruz sobre las nuevas parejas de Lincoln Palomeque?

Así como la caleña de 39 años afirmó que no extrañaba nada de su relación en pareja, también habló sobre las posibilidades de que, tanto él como ella, consiguieran una nueva pareja y cómo esto podría afectar sus vínculos como padres.

Ante la pregunta de Eva Rey sobre si sentiría celos en caso de que Lincoln Palomeque consiguiera una nueva persona que estuviera a su lado como pareja, Carolina Cruz se mostró muy tranquila y dijo que ella no sentiría celos cuando eso pasara, pero aclaró que sí le gustaría que esa mujer fuera alguien merecedora de ser presentada a sus hijos.

(Además: “No me quedaron ganas de quedarme”: Raúl Gasca tras robo en la Feria de Cali 2022)

“No me preocupa con quien está, pero si quisiera que en el momento que escoja estar con una persona, sea alguien que le pueda presentar a mis hijos. Una persona que él se sienta orgulloso de presentarle a mis hijos”, dijo.