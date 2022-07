Carolina Cruz y Lincoln Palomeque: un recuento de su historia de amor

Carolina Cruz, Lincoln Palomeque, Matías y Salvador. Foto: Instagram

Los famosos colombianos siguen dando de qué hablar con sus relaciones, nuevos amores y separaciones, pues no paran de conocerse detalles sobre la vida de algunas parejas que han marcado el entretenimiento nacional y siguen siendo toda una noticia alrededor de sus vidas personales, que son tan conocidas gracias a las redes sociales.

La reciente pareja que se ha visto impactada por esta ola de separaciones a nivel nacional, es Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, quienes por los últimos días han dado de qué hablar por su sorpresivo divorcio y la finalización de su relación.

La famosa presentadora, reconocida por ser una de las caras de “Día a Día”, de Caracol Televisión, y el actor cucuteño, quien ha aparecido en novelas como “Hasta que la plata nos separe” de 2006 y “La Reina del Sur” del año 2011, tenían una relación de más de 13 años en la que tuvieron dos hijos.

Para hacer un recuento de su historia, aquí le contamos cómo se conocieron para darle inicio a este amor.

Los inicios de la relación entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque

La famosa pareja colombiana se conoció en una Media Maratón de Bogotá, en el año 2008, cuando el actor Lincoln Palomeque protagonizaba la novela “Novia para Dos” del Canal RCN, junto a otras famosas actrices como Manuela González.

Durante las grabaciones de la novela, temas comerciales llevaron al actor a correr la Media Maratón de Bogotá, donde se encontró con la presentadora Carolina Cruz, con la que ya había tenido previos encuentros profesionales en entrevistas, pero nada más allá de lo laboral.

“El primer contacto, el primer acercamiento, corrimos juntos la media maratón de Bogotá, yo muy nervioso, poco amante de las maratones, pero el destino nos puso ahí, atraído y feliz por tenerla cerca, corrí los 10 kilómetros a su lado, no me le despegué ni un segundo...” publicó el actor en su cuenta de Instagram en el año 2019, tras cumplirse 11 años después del primer acercamiento oficial.

Carolina Cruz, en su libro “Mi Mundo, Mis Huellas”, reveló detalles de su historia de amor con el actor Lincoln Palomeque y en medio del recuento de su amor, la presentadora pone en su libro: “Me encontré con mi hermano y me preguntó: ‘¿Y este Lincoln te está echando los perros?’. Le dije: ‘¿Qué? Cero. Solo me acompañó. Lo conozco desde hace mil años y creo que ni le gusto. Además, él es muy perro’.

De acuerdo con lo que se lee en su libro, después del primer encuentro en la MMB 2008, la pareja coincidió en otro evento en el país, Colombiamoda, y después del evento en una fiesta de famosos que los reunió nuevamente.

Después de que Lincoln Palomeque la acompañara a ellas y a sus amigas al taxi, ella recibió un mensaje donde el actor le preguntaba cómo había llegado y todo sobre su estado después de la fiesta.

“Recibí un mensaje de texto en el que me preguntaba si había llegado bien. Me escribió que le había encantado hablar conmigo, que siempre me había visto como una niña ‘play’, y que se había sorprendido de mi sencillez y bacanería. En ese momento pensé: ‘Mmm…aquí hay algo más’”, escribió Carolina Cruz en su libro.

En medio de las atenciones de Lincoln y de los detalles que él enviaba al lugar de trabajo de Carolina Cruz, el amor creció al punto de ser lo que se conoció por más de 10 años de vida juntos.

En abril del año 2017 tienen a su primer hijo, Matías, quien tiene 5 años en la actualidad, y, en el año 2021, dan a luz a su segundo hijo, Salvador.

Sobre la situación médica de su hijo Salvador, Carolina recientemente hizo público el avance positivo que ha logrado, dejando en su Instagram un sentido mensaje:

“Hoy, después de 4 meses Salvador tuvo cita médica y escuchar a @kemeladghotme decirnos que este gordo está más que perfecto es algo inexplicable. Te amo hijo, gracias Dios, gracias por tanto y más.” fue parte del mensaje que la presentador puso en sus historias.

¿Por qué se separaron Carolina Cruz y Lincoln Palomeque?

Tras meses de rumores sobre su posible separación, la pareja hizo todo oficial a través de redes sociales, pero no hay una razón exacta sobre el fin de su relación.

De acuerdo con Carolina, en una entrevista otorgada a La Red de Caracol Televisión, su estado emocional es bueno y se encuentra muy tranquila.

“Yo estoy súper bien, súper tranquila, digamos que, afortunadamente, como te decía ahorita, Lincoln y yo no estamos juntos, pero Lincoln es un papá muy presente también para los niños, entonces ellos siempre están rodeados de mucho amor, siempre nos tienen presentes, siempre, siempre, tanto Lincoln como yo, siempre estamos ahí...”

