Catalina Estrada, responsable de “Encanto” más allá del cine

¿Cómo se ha consolidado en el ámbito del diseño y la ilustración?

Soy una ilustradora y diseñadora de estampados. En 1999 me fui a vivir a Barcelona, desde donde tuve la oportunidad de trabajar para grandes marcas de todo el mundo y donde mi trabajo fue reconocido por las más grandes publicaciones en el mundo del diseño y la ilustración.

¿De dónde nace la inspiración para su trabajo y su técnica?

Mi principal fuente de inspiración es, sin duda, la naturaleza, aunque también recurro a los recuerdos de mi infancia en Colombia, sus pueblos, su folclor, su música y la alegría de su gente.

¿Cómo llegan Disney y “Encanto” a su vida?

A principios de este año me contactaron de Disney para que creara una serie de ilustraciones inspiradas en la película Encanto, que a su vez está inspirada en Colombia. Para mí fue algo muy emocionante, pues justamente estaba regresando a vivir aquí, a mi país, después de 22 años que estuve radicada en Barcelona.

¿En qué consiste esa nueva campaña ilustrada por usted y que está inspirada en la película?

La idea es extender la presencia de la película más allá de las salas de cine, por todo el territorio colombiano a través de estas ilustraciones que serán aplicadas a colecciones exclusivas de productos de consumo.

¿Qué recuerdos tiene de las producciones de Disney durante su infancia y cuál es el concepto que tiene ahora de ellas?

Yo crecí viendo las películas de Disney y siempre han sido para mí un gran referente en la creación de universos, en el manejo de las emociones, el color, la fantasía, la luz y la belleza. En la actualidad siguen siendo un referente para mi oficio.

Después de ver la película “Encanto”, ¿cómo ve la representación de Colombia y de los habitantes de este país en esta cinta animada?

Me parece de una belleza conmovedora la manera como se inspira en la naturaleza, los colores, los animales y todo el folclor de Colombia. Es un homenaje animado a la esencia de nuestro país.

¿Cómo cree que los extranjeros van a percibir a Colombia y sus tradiciones después de ver la película de Disney?

Creo que las personas que no son colombianas van a ver a una nación llena de color, de una exuberancia maravillosa, de realismo mágico, de folclor y de vida.

¿Qué opina del auge de los artistas colombianos en diferentes disciplinas destacándose en el mundo entero?

Me parece genial. Somos un país con mucho talento y gente maravillosa destacándose en todas las áreas y disciplinas, eso habla bien del país y hace una representación real de lo que somos los colombianos.

¿Qué mensaje les daría a quienes se quieren dedicar a la ilustración y al arte?

A mí siempre me ha costado mucho dar mensajes y consejos, pues lo que funciona para unos... puede no funcionar para otros. Por eso creo que no hay leyes universales para el éxito. Salvo tener paciencia y trabajar mucho, como decía Picasso: “si la inspiración llega, que te encuentre trabajando”.

¿Qué viene para Catalina Estrada en 2022?

Para 2022 vienen muchos proyectos emocionantes y colaboraciones muy interesantes.