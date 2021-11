Marilyn Jisela y el saber vivir de lo que más le gusta

¿Cómo fueron los inicios de Marilyn Jisela en las redes sociales?

Mis inicios fueron algo muy curioso, porque no me esperaba ser creadora de contenido. Comencé en 2016 sin saber nada sobre redes sociales; de hecho, todo empezó como un hobby. Al principio estaba con un grupo de amigos que me ayudaban; sin embargo, las cosas no terminaron bien con ellos. Después de eso lloré, me frustré, pero intenté no detenerme. Tenía muchos temores, las cámaras me daban terror y no sabía cómo actuar, ni siquiera cuando me pedían una foto; de hecho, temblaba mucho. El proceso ha sido lindo, he crecido mucho y superado temores.

(Lea también: Murió Justin Santos, hermano del cantante Arcángel tras un accidente de tránsito)

¿En qué momento se dio cuenta de que quería dedicarse por completo a la creación de contenidos digitales?

Siento que no hay un momento exacto, un día prendí la cámara y no sé cuánto tiempo después ya no la podía apagar. Me mueven las ganas, día a día, de encontrar maneras de contar una historia que me emocione a mí y a mis seguidores. Creo que pocas personas tienen la bendición de vivir de lo que aman y yo siento que amo esto y que esto me ama a mí.

¿Cómo es ese proceso previo a la creación de una foto o video para sus redes? Cuéntenos cómo es la preproducción de sus contenidos.

Cada proceso es diferente. Desde la foto más casual hasta el video más producido tiene algo planeado y algo de espontaneidad. Cuando comencé a dedicarme a esto, hacía los videos yo sola desde mi celular, y ahora somos un equipo de trabajo que cada día tratamos de hacer mejor las cosas, experimentando nuevos ángulos, cámaras, iluminaciones, historias. Hay ideas que planeamos y ejecutamos durante meses y hay otras cosas que se vienen a la cabeza y el mismo día se hacen. Creo que mi proceso antes de crear es divertirme, frustrarme, ponerme triste, después alegre, siento que todas estas emociones me ayudan en mi proceso creativo.

(Le recomendamos: Ana Santa y el dulce sabor de una vida saludable)

¿Cuál cree que es su fuente de inspiración al crear contenido digital?

Pienso que si te enfocas en algo en especial para despertar inspiración, estás evitando todas las demás posibilidades que la vida te regala. He aprendido que, así como de la alegría podemos sacar grandes ideas, las tristezas, las amarguras, las iras, también nos pueden regalar motivación para hacer las cosas mucho mejor. Además, admiro y consumo mucho contenido de mis colegas. Eso me inspira, ver cómo evolucionamos y que cada uno lo haga a su manera.

¿Cuál ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado?

¿Retos? Todos los días, y no le resto mérito a ninguno. Hay situaciones que requieren más tiempo de análisis, información y ejecución, pero son momentos que, si los superas, te van a llevar hacia donde te visualizas. Quizás a la palabra “reto” le inyecte algo de dificultad a cada situación que pasa en la vida de cada uno, pero esas cosas son el oro negro de los emprendedores. Donde están los problemas, están las oportunidades.

(Además: Gigi Rote: “Este libro es significado de amor, amistad y esperanza”)

¿Cómo maneja el tema de los “haters”? Esas personas que hacen comentarios malintencionados en redes sociales.

Yo no tengo haters, las personas solo buscan reflejar algo de ellas mismas en donde no se sientan tan comprometidas, y un comentario es la mejor manera de dejar lo que tú eres sin comprometerte verdaderamente. La gente que tiene buena energía a veces ni tiene tiempo de comentar, está haciendo lo suyo, creando, inspirándose. Me encanta leer todos los comentarios, porque con el tiempo entendí que cada cosa que la gente escribe no es para mí sino para ellos mismos.

¿Por qué los influenciadores han tomado fuerza y son considerados líderes de opinión?

Yo no creo que los influencers seamos líderes de opinión, solo siento que hemos creado la capacidad de expresarnos a través de una plataforma donde la gente pone su atención y toma la opinión de los demás como verdadera. Mis colegas y todos los que nos dedicamos a esto solo decidimos expresarnos, cometemos errores, y a veces creamos impactos que generan cambios en la comunidad.

(Le puede interesar: Marco Antonio Regil: el hombre del muro millonario)

¿Cuál es su diferencial?

Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido que tenemos algo diferente al resto, un no sé qué que no podemos explicar, pero que está ahí, y tener la capacidad y la determinación de dejarlo ser, de dejar que eso tan diferente se manifieste en nosotros es lo que hace lindo el viaje. Mi abuela me decía que yo era diferente al resto, y en su momento no lo entendía porque yo me veía igual que los demás. Cuando crecí y mi abuela falleció, entendí perfectamente lo que me quiso decir.

¿Cómo se ve en un par de años?

No sé qué vaya a pasar mañana, me encanta la producción audiovisual, y por eso amo lo que hago. Sin embargo, también me encanta la moda y quizá mañana pueda contarles sobre un proyecto que haga al respecto. Independientemente de a qué me dedique, me veo en un par de años tomando la misma decisión que tomo todos los días: voy a vivir de lo que me gusta. Si mi nombre trasciende será gracias a la todas las personas que me apoyan y pueda que viva cien años.