Checho Acosta denunció que lo suplantaron y estafaron desde su cuenta de WhatsApp

Se ha vuelto recurrente, que por diferentes plataformas, ciberdelincuentes intenten realizar estafas enviando links que les pueden facilitar el acceso a cuentas personales. Se hacen pasar por entidades bancarias, soporte técnico, tiendas con promociones y hasta entidades gubernamentales.

Cualquier persona es susceptible de ser victima de esta modalidad de hurto. En esta ocasión el cantante barranquillero Checo Acosta, denunció recientemente a través de su cuenta en Instagram, estafa a sus contactos por medio de la clonación de cuenta de Whatsapp.

“Les comento lo sucedido en días anteriores cuando me clonaron el Whatsapp. Tengan mucho cuidado porque hay una creciente delincuente cibernética que va en aumento porque hay mucha gente que cae. A mí no me estafaron, pero sí me robaron mi número de Whatsapp con otro móvil”.

El artista agregó que le llegó un link a su cuenta de mensajería instantánea, haciéndose pasar por el soporte técnico, donde le preguntaban si querían acceder desde otro móvil de manera remota. Aseguró que su error estuve en presionar la opción “no”.

“Esa persona en el momento accedió a mis contactos y empezó a llamar a las personas con las que tengo más cercanía, haciendo se pasar por mí. La gente vio mi foto y mis datos, algunos se percataron, otros no y cayeron... se hicieron pasar por mí pidiendo dinero por una emergencia, por un apuro, consígname o transfiéreme”.

Acosta también agregó que estuvo una semana sin poder usar la aplicación, pero que le hicieron seguimiento al delincuente y finalmente lograron bloquearlo. Reiteró que a él no lo estafaron directamente, pero sí lo suplantaron para estafar a sus contactos.

¿Cómo evitar las estafas por medio de links?

El mismo Checho Acosta contó en el video algunas de las formas que usan los ciberdelincuentes para engañar a victimas: “En mensaje de texto me ha llegado información de bancos, de empresas de mensajería, que llegó una encomienda, que en qué forma voy a pagar, un link de bancos diciendo que se va a actualizar datos, porque se va a bloquear tu cuenta y que ingrese a este link”.

Alertó diciendo que esos links sospechosos no se deben abrir, sino ignorar o eliminar, ya sean mensajes de texto, de Whatsapp, de Facebook o correos electrónicos. Por otra parte, las entidades tanto financieras como públicas recomiendan no entregar información personal por medio de links y otros canales puesto que nunca lo solicitarán.

