Confirmado: Shakira no se presentará en el Mundial de Catar 2022

“La cantante colombiana (Shakira) no ha hablado de forma oficial sobre su rechazo, pero desde su entorno se ha confirmado que no participará en el show”. Foto: Instagram

Sensación y expectativa causó la noticia que se dio recientemente sobre la posible aparición de Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial que antecede al partido entre Ecuador y Catar este domingo 20 de noviembre.

Según una información filtrada y luego eliminada por parte de la organización de premios internacional World Music Awards, la artista sería parte del grupo de cantantes que abriría la fiesta mundialista de fútbol que se lleva a cabo este año en Catar. Su participación, según el medio, sería en compañía de Dua Lipa y BTS.

Sin embargo, ahora se conoce que finalmente la cantante no participará del Mundial. Diferentes medios españoles cercanos a la intérprete de “Monotonía”, como El Mundo y AS, informaron que si bien es cierto que inicialmente Shakira deleitaría al mundo con su música en Catar, finalmente ella habría decidido no hacerlo. “La cantante colombiana no ha hablado de forma oficial sobre su rechazo, pero desde su entorno se ha confirmado que no participará en el show”.

Lo anterior fue comunicado oficialmente por EFE, quienes consultaron a fuentes cercanas a su entorno. “Las informaciones publicadas hasta el momento acerca de su participación y su posterior cancelación se han basado en rumores e información no oficial”, han indicado las mismas fuentes.

Pese a que la hipótesis principal se basa en que Shakira no irá al Mundial por los múltiples cuestionamientos al régimen catarí, también se ha manifestado que su separación con Gerard Piqué tendría que ver, pues la cantante aún estaría en tiempo de meditación y sanación.

Dua Lipa y Rod Stewart tampoco se presentarán en el Mundial de Catar

La icónica cantante de pop Dua Lipa, y el intérprete de rock Rod Stewart también han manifestado su malestar con el evento deportivo, rechazando la invitación para participar de la apertura de la competencia.

Recientemente, ambos artistas se refirieron al tema dejando una postura clara y contundente de rechazo sobre lo que hay detrás del Mundial organizado en este país. La intérprete de “New Rules” afirmó: “Actualmente, hay mucha especulación de que actuaré en la ceremonia de apertura de la copa del mundo en Qatar. No actuaré y nunca he estado involucrada en ninguna negociación para actuar. Animaré a Inglaterra desde lejos y espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo”.

Por su parte, Rod Stewart afirmó al diario “The Sunday Times” que incluso rechazó una gran suma de dinero al no querer participar. “Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, por tocar allí hace quince meses. Lo rechacé” porque “no está bien ir”.