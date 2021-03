Daniella Álvarez habla de cómo ha sido su regreso a la televisión

La presentadora vuelve a la televisión, luego de su amputación, y cuenta los desafíos que ha sobrepasado y el significado de volver a estar frente a la cámara.

La presentadora y ex reina Daniella Álvarez vuelve a estar nuevamente en las pantallas colombianas, luego de ocho meses de recuperación de una cirugía, en la que perdió parte de su pierna izquierda. Tras mostrar una intensa recuperación, para volver a retomar sus actividades, llega al reality el Desafío para acompañar a Andrea Serna en esta nueva edición, que se hará en Colombia.

La presentadora será la anfitriona y acompañará a los participantes en cada uno de los cambios que tengan que experimentar durante su estadía. Además, todas las noches, les contará a los televidentes cómo interactuar con el “Desafío The Box” para ganar dinero.

La idea de volver a presentar, para Daniella Álvarez, era algo que ya había dado por imposible. Sin embargo a un mes de haber pasado por el proceso, recibe la invitación para unirse al equipo de súperhumanos, quien ya había estado en la edición de 2019. (Le recomendamos: “Desafío The Box”: el regreso de la competencia para superhumanos).

“Para mí ha sido un súper desafío, me siento parte de este equipo, pero ha sido un reto probar mi prótesis en superficies diferentes, cada Box cuenta uno cuenta con suelos diferentes. Poder dar esos pasos en las piedras, en las montañas, estar subiendo o volver a regresar es un trabajo fuerte, duro y también de continuar mis sueños. He decidido yo pararme rápido y para eso he decidido hacer más de seis horas al día de terapia y poder lograr estar aquí y poder estar haciendo esto hoy”.

Desde el año pasado la vida de Daniella Álvarez se ha convertido en un “desafío”, del cual ella ha tratado de sacar lo positivo de cada momento. (Le puede interesar: Melody le canta al amor desde el ritmo).

“Llegar a este lugar y estar sin mi familia, sin mi hermano, tener ese corte y estar sin ellos ha sido un poco duro. Es normal que una persona que ha pasado por una circunstancia muy fuerte como ésta necesita tal vez un psicólogo, pero todos los días trabajo mucho mi inteligencia emocional y siento que mi mente es mi gimnasio favorito en el en la que todos los días trato de ser una mujer fuerte, independiente y poder ser cada vez más autónoma. Claramente no sería posible sin este equipo de el Desafío Box. Me han permitido fisioterapia acá y mis máquinas y tratamientos de electricidad que debo hacerme, así que no he abandonado mi salud”, contó Álvarez.