Diego Arbeláez: “Más que creativo, soy un creador”

¿El periodismo y la televisión son parte de su ADN?

Así es. Mi papá, Ricardo el Loco Arbeláez, fue un reconocido periodista, redactor y caricaturista de la revista Cromos, columnista de El Mundo y presentador de televisión. Mi mamá, Martha Izquierdo de Arbeláez, también fue una reconocida periodista y presentadora de televisión. De manera que los genes del periodismo y el medio artístico en general fueron inevitablemente heredados, al igual que la calvicie y la obsesión compulsiva, que si uno deja suelta se convierte en vicio; y si uno quiere, con determinación, la convierte en disciplina.

¿Cómo sucedió ese tránsito entre el diseño industrial y el periodismo para llegar a la ficción?

Más que creativo soy un creador, entonces al desistir del diseño, cambié de herramientas, dejé los alicates y tomé las palabras. Igual, quería hacer tangibles mis ideas. El periodismo me despertó la capacidad de asombro, observación y pasión por la escritura. Pero tampoco encajé bien en el periodismo, porque la realidad es aburrida. Entonces mi profesora de guion, Juana Uribe, me invitó a ser uno de los libretistas de la serie De pies a cabeza. No sabía nada, ahí aprendí todo y aprendí a aprender.

¿Cuándo comenzó su vínculo con Caracol Televisión?

En 1997... llegué cuando se comenzó con la idea de canal. Desde entonces mi vínculo con el canal ha sido constante, pues he sido guionista en todos los géneros, director y productor general. He hecho de todo; concursos, magacines, novelas, series, infantiles, realities, musicales y algo que me encanta: programas de humor político. Este año cumplo 25 años de ser parte de Caracol Televisión, de manera que allí he pasado más tiempo en mi vida más que en ningún otro lugar.

¿Qué significó “Club 10” en su vida personal y profesional?

Recuerdo con profunda gratitud a “Club 10”, porque fueron doce años fabulosos realizando contenidos para niños. Con “Club 10” y “Play Zone” viví experiencias personales y profesionales impactantes y divertidas. En este proyecto tuve la oportunidad de recorrer todos los rincones de Colombia y además lugares fantásticos alrededor del mundo recibiendo reconocimientos importantes. Hasta donde tengo conocimiento, soy el productor que más horas de televisión ha producido; es decir, algo cercano a las 5.000.

¿Cuándo y cómo nació Caracol Escuela?

Luego del salto digital en 2016, vimos que mucha gente se interesó en la producción de contenidos, muchos querían ser productores, youtubers y speakers; así es que en 2018 presenté un proyecto a Caracol con la visión de preparar a las personas para expresarse en escenarios digitales o reales. Esa idea no caló del todo, pero al poco tiempo Dago García mejoró la apuesta, pensando en grande, y me propuso que diseñara una escuela de actores de la mano del maestro Pawel Nowicki. Entonces, en 2019, analizamos, paneamos y creamos la escuela de formación en artes para medios audiovisuales de Caracol Televisión, donde tenemos líneas de formación en presentación, actuación, dirección y próximamente guion.

¿Cuál es el mensaje que transmite Diego Arbeláez desde Caracol Escuela?

A nadie puedo garantizarle que se le cumplirá su sueño, este es un mundo azaroso, agreste y tal vez injusto, cada cual diseña su carrera, aquí solo entregamos herramientas. Así las cosas, el mensaje que transmito desde la escuela a mi equipo, mis alumnos y profesores es que “lo que se detiene se muere”, que no hay adversidad más grande que la que uno mismo construye. El único enemigo que me derrota soy yo mismo con mis vanidades, y que lo único que nos congela es el miedo y el rencor.