“El cascanueces”, la obra de la semana que presenta Teatro Digital

Te contamos algunos datos sobre las versiones que se han hecho de 'El Cascanueces' y recuerda que hoy #JuevesDeTeatroDigital, 8 p.m., podrás disfrutar de la retransmisión de este cuento de hadas-ballet realizado por El Ballet de Santiago, que se llevó a cabo en 2018 en el #TeatroMayor. Aquí #HayUnaEntradaParaTodos con @bancolombia. Fotografías: Juan Diego Castillo