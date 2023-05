Shakira en los Billboard y sus reflexiones sobre fidelidad y empoderamiento

La colombiana fue elegida como la artista del año en la gala de Mujeres Latinas en la Música de la revista Billboard. Foto: Telemundo - Billboard

La cantante colombiana Shakira recibió este sábado 6 de mayo el reconocimiento como mujer latina del año entregado por la revista Billboard. La artista nacida en Barranquilla es la primera mujer en recibir el premio en su versión inaugural, ya que ‘Mujeres Latinas en la Música’ es una expansión de la premiación original iniciada en 2007.

El evento exaltó el trabajo de artistas, ejecutivas y creativas latinas de la industria musical, Ana Gabriel, Thalia, Emilia, Evaluna y la colombiana Goyo recibieron reconocimientos en distintas categorías. Shakira dio un discurso refiriéndose a lo que vivió durante 2022 en su vida personal y artística, el cantante paisa Maluma fue el encargado de entregarle el premio a la barranquillera.

El discurso de Shakira

La artista dio unas palabras después de subir al escenario para recibir su reconocimiento, comenzó así: “Este ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida en el que he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer. Y lo que significa. Un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos más fuertes de lo que pensábamos, más valientes de lo que creíamos, más independientes de lo que nos enseñaron a ser”.

La intérprete de ‘TQG’ siguió su discurso con: ”Llega un momento en la vida de toda mujer en el que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse y aceptarse como es”. Shakira hizo unas reflexiones en torno a la infidelidad. “Cuando la búsqueda del otro se remplaza por la búsqueda de uno mismo. Cuando el deseo de ser perfecta se remplaza por el deseo de ser auténtica, y ya no importa tanto que alguien te sea fiel, como seguir siéndose fiel a una misma”.

La colombiana le agradeció a las mujeres durante su alocución: “Es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Pero las lecciones más importantes las aprendí de otras mujeres, y por ellas escribí lo que escribí y canté lo que canté”.

Shakira le hizo una mención considerable a su madre, quien tuvo problemas de salud al igual que su pareja y padre de la artista, William Mebarak: “Y hay una en especial que me ha inspirado más que nadie, mi madre Nidya Ripoll. Mami, a pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie con tu amor sin límites y tu resiliencia. Para mí, mami, tú has sido mi mujer del año”

La protagonista de la noche terminó sus palabras agradeciendo el “recibo con mucho cariño este honor que me hacen, pero para mí, más que celebrar la mujer del año, deberíamos celebrar que este ha sido el año de la mujer”. La multipremiada artista finalizó con “gracias por este reconocimiento y lo comparto con todas esas mujeres increíbles a las que yo llamo “hermanas” que tanto me han enseñado porque conocen su vulnerabilidad, pero también su fuerza”.

Vea el discurso completo en el siguiente video: