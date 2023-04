Encuentran al hermano de David Bisbal después de estar 30 horas desaparecido

José María, hermano del reconocido cantante David Bisbal, fue reportado como desaparecido el martes. Foto: Twitter

La Guardia Civil española localizó este miércoles con vida a José María Bisbal, de 54 años y hermano del famoso cantante David Bisbal, cuya desaparición fue denunciada un día antes en Roquetas de Mar (España). Fuentes de la Guardia Civil informaron que el desaparecido fue hallado en esta localidad del sur del país, mientras que fuentes cercanas al caso indicaron que se solicitó una ambulancia para atenderlo.

Según informa Diario de Almería, José María estaba aturdido y, aunque no se conocen más detalles sobre su estado, fue trasladado en ambulancia hasta un centro hospitalario cercano para recibir asistencia médica.

🌟David Bisbal ha querido agradecer a todas las personas que han colaborado en la búsqueda y localización de su hermano José María. pic.twitter.com/xqt6KMfw4j — Seram1 (@Seram110) April 5, 2023

En un mensaje en su cuenta de Instagram David Bisbal mostró su agradecimiento a quienes hicieron parte de la búsqueda de su hermano: “Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que colaboraron en la búsqueda y localización de mi hermano Josemari, quien estuvo desaparecido por 30 horas”. También mostró su gratitud hacia la Guardia Civil y tanto a la policía local como nacional.

“Quiero pedir respeto para la privacidad de mi hermano y de mi familia, ya que ha sido una situación muy delicada y emotiva para todos notros”, agregó el cantante.

¿Cuándo desapareció José María Bisbal?

La desaparición del hermano de David Bisbal fue denunciada el martes 4 de abril en Roquetas de Mar (España). Un día después la Guardia Civil española empezó con la búsqueda por tierra, mar y aire del individuo de 54 años.

Fuentes de la Guardia Civil informaron que un familiar del desaparecido fue el que interpuso la denuncia en esta localidad del sur de España y la investigación fue casi inmediata.

Los participantes en el dispositivo de búsqueda había intentado encontrar tanto al desaparecido como su vehículo e incluso se amplió el radio de búsqueda, con recursos por tierra, mar y aire, a la vez que se solicitó la colaboración de otros cuerpos policiales.

El motivo de la desaparición apunta a ser un episodio de depresión. Ayer mismo dejó un mensaje revelador en sus redes sociales: “Me has decepcionado, Lupe, cuando tú venías desesperada y llorando del trabajo por los malos tratos de tu jefa yo te escuchaba y comprendía, no solo eso, sino que te busqué trabajo alternativo. Ahora soy yo el que lo está pasando mal en el trabajo y lo único que me dices es que mañana cada uno su camino, pues cada uno su camino...”.

